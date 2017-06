Freizeit Wunsiedel

12.06.2017

Wunsiedel. Nicht nur eingefleischte Modellflugfans dürfen sich auf eine tolle Show freuen: Am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, veranstaltet der Modellflug-Verein Wunsiedel einen Flugtag am Katharinenberg in Wunsiedel.

An beiden Tagen zeigen Modellpiloten aus Bayern und ganz Deutschland beim Schaufliegen ihr Können und ihre oft aufwendig selbst gebauten Modellflugzeuge. Am Samstag beginnt das Schaufliegen um 13 Uhr. Am Sonntag startet der Flugbetrieb um 10 Uhr, das Schaufliegen um 13.30 Uhr. Eröffnet wird der Flugtag am Sonntag durch den Schirmherren der Veranstaltung, Bürgermeister Karl-Willi Beck. In den Vorführungen sind unter anderem zu sehen: F-Schlepp, wobei Segler von einem Motormodell auf Höhe geschleppt werden, um dann im Thermik-Aufwind zu segeln, 3-D-Showkunstflug vom Feinsten, Hubschrauber, Pitts-Doppeldecker und in der Königsdisziplin ein Jet mit einem Sound wie bei den Großen, der garantiert eine Gänsehaut verursacht.Auch mehrere Piloten aus Straubing werden nach Wunsiedel kommen, um die Gäste mit ihren fliegerischen Darbietungen zu unterhalten. Am Samstag wird nach Einbruch der Dunkelheit ein besonderes Schauspiel geboten, nämlich ein Nachtflug. Besuch bekommen die Piloten an diesem Wochenende von Eckard Mikisch und dem Falken Blue. Blue ist der Nachfolger von Kiro, kommt aus Bochum und wurde im Sommer 2016 für die Flugshow im Greifvogelpark trainiert. Blue wird am Flugtag das erste Mal außerhalb des Greifvogelparkes fliegen.Die Moderation der Flugshow übernimmt Carsten Leupold. Für die jüngsten Besucher wird der Bonbon-Bomber an beiden Tagen mehrmals Süßigkeiten abwerfen. Für Bewirtung mit Bier vom Fass, alkoholfreien Getränken, Bratwürsten, Steaks, Käse und Brezen sowie Kaffee und Kuchen ist wie immer bestens gesorgt.