Kultur Wunsiedel

24.07.2017

Gerne verbergen sich hinter "Best-of"-Veranstaltungen auch Mogelpackungen. Nicht so bei den Luisenburg-Festspielen: Da werden bei einer gut zweieinhalbstündigen Gala die 14 "Lerchenberg-Jahre" auf hohem Niveau gefeiert.

Musik im Mittelpunkt

Von Fräulein bis Diva

Es geht noch immer um Leben und Tod auf der Bühne: Der "Boandlkramer" hat den Auftrag, den Brandner Kaspar im 72. Lebensjahr abzuholen und ins Jenseits zu begleiten. Doch der Brandner macht ihn mit "Kerschgeist" betrunken, legt ihn dann beim Kartenspielen herein - der Gewinn sind weitere 18 Lebensjahre. Die alte Geschichte vom Brander Kaspar darf natürlich nicht fehlen in der Gala, in einem 20-minütigen Ausschnitt aus der Erfolgsinszenierung der Jahre 2009, 2010 und 2015 erleben die knapp 2000 Besucher noch einmal das Traumpaar Michael Lerchenberg und Alfred Schedl. Beide machen deutlich, warum der "Brandner" untrennbar zur Luisenburg-Theatergeschichte, ja zur bayerischen Volkstheater-Kultur insgesamt, gehört.Im Mittelpunkt des Gala-Abends stehen allerdings die Musik und ein breiter Querschnitt durch die erfolgreiche Musical-Revolution auf der Luisenburg, die Lerchenberg mit Beginn seiner Intendanz angezettelt hat. Innerhalb kürzester Zeit ist ein Programm aus dem Boden gezaubert worden, das sich hören und sehen lassen kann. Dass die letzten Proben den Beginn der Gala um eine knappe halbe Stunde verzögern, ist schnell vergessen.Tolle Sänger, gelungene Choreographien und wieder einmal eine fulminant aufspielende Band unter der Leitung von Jörg Gerlach sorgen für einen Gala-Abend, der den Namen wirklich verdient. Los geht es mit Ausschnitten aus dem Musical "Cabaret": Musical-Star Hardy Rudolz gibt einen hervorragenden Conferencier, während Sophie Berner eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass ihr nicht nur die Grizzabella aus "Cats" extrem gut liegt (was im Verlauf des Abends natürlich nicht fehlt), sondern an ihr auch eine lasziv-verruchte Sally Bowles verloren gegangen ist: "Life is a Cabaret" und "Mein Herr" formvollendet.Es sind vor allem die wandlungsfähigen Damen, die an diesem Abend restlos begeistern. Gudrun Schade ist längst von der Luisenburg nicht mehr wegzudenken, warum dies so ist, wird an mehreren Stellen offensichtlich: Sie tanzt und singt den "Time Warp", gibt das strenge Fräulein Rottenheimer in "Heidi", begibt sich mit Hardy Rudolz aufs Liebesparkett in "Kiss me Kate" und röhrt schließlich noch "Stand by your man" mit den Blues Brothers. Ein Riesenkompliment gebührt auch April Hailer, eine grandiose Diva in der Szene aus Spamalot sowie ein berührendes "Ananas-Duett" mit Norbert Heckner aus "Cabaret".Und klar: Es fehlen weder der "Watzmann" noch Tanzszenen aus der "Bluthochzeit", die Pfingstorgel-Musik ist immer wieder zu hören, die Original-"Blues Brothers" Andreas Birkner und Michael Kamp bringen die Luisenburg zum Kochen. Und der Intendant? Der moderiert gemeinsam mit Hardy Rudolz das Programm und darf beweisen, dass er nicht nur Schauspieler und Regisseur ist.Er schlüpft in die Rolle von Milchmann Tevje aus dem ersten Luisenburg-Musical "Anatevka": "Wenn ich einmal reich wär" interpretiert Michael Lerchenberg auf famose Weise, mit ihm auf der Bühne ein Szenenfoto, das den bereits verstorbenen "Tevje"-Darsteller Günter Mack zeigt. Langer Applaus für einen außerordentlichen Abend und die Erkenntnis, dass die Qualitäts-Latte für Lerchenbergs Nachfolgerin verdammt hoch liegt.