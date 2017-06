Kultur Wunsiedel

23.06.2017

8

0 23.06.2017

Ein halb verfallenes Haus irgendwo im Wald. Darin ein mit Moos überwachsenes Bett und darauf ein Kopfkissen aus dem Pilze sprießen. Bilder, die Jörg Schleicher mit seiner Kamera einfängt. Im Fichtelgebirgsmuseum zeigt der "Lost Placer" 33 Fotografien der ganz besonderen Art.

Edle Ausarbeitung

Wachsende Szene

Buch zur Ausstellung

Ich hatte nur noch das Bedürfnis die nächste Brücke zu finden. Als ich endlich dort war und fotografierte, war es um mich geschehen. Jörg Schleicher

Öffnungszeiten Das Fichtelgebirgsmuseum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ebenfalls die Caféteria. Ausnahmen sind nach Absprachen möglich.

Wunsiedel/Hof. "Lost Placer" sind Leute, die vergessene Gebäude (Lost Places) fotografieren. Auch auf den Hofer Grafikdesigner und Fotografen Jörg Schleicher wirkt der Verfall einen ganz besonderen Reiz aus. Für ihn gilt, je morbider die Szenerie und je länger seine "Models" ihre besten Zeiten hinter sich haben, desto besser. Mit diesem trendigen Spezialgebiet der Fotografie schafft Jörg Schleicher eine sehr besondere Art von Intimität. Die Bilder im Fichtelgebirgsmuseum haben wenig mit seiner eigentlichen Arbeit (Business-, Lifestyle- und Industriefotografie) zu tun, fallen mehr in den Bereich Steckenpferd. Etwa die Hälfte der Wochenenden eines Jahres ist er unterwegs zu den "Lost Places". Am meisten fasziniert ihn dabei, wie sich die Natur alles Stück für Stück zurückerobert. Das sind die Plätze, wo er, wie er sie nennt, seine "Fallen Beauties" (gefallenen Schönheiten), im besten Licht fotografiert. An rund 30 dieser Orte nimmt er im Museum noch bis zum 3. September die Besucher mit.Beim intensiveren Anschauen der Fotografien, die Dank diverser Edeldruck-Verfahren, sehr wertvoll daherkommen, mischen sich gleich mehrere Sinne ein. Zuerst freut sich das Auge über die morbiden Schönheiten, die perfekt abgelichtet, einen spontanen ersten visuellen Eindruck des Objekts widerspiegeln."Schön", ist das Attribut, das einem dabei spontan in den Sinn kommt. Fotografiert, mal mit extremem Weitwinkel, mal mit Makro-Objektiv, das Gegenstände bis zur Originalgröße abbildet. Die Szenerie beleuchtet mit dem spannenden Licht der tiefstehenden Sonne am frühen Morgen oder späten Abend und im Bildbearbeitungsprogramm optimiert.Befasst man sich näher mit den Motiven drängen sich weitere Eigenschaften auf, die sich, je nach eigener Gefühlswelt, nach und nach einstellen. "Gruselig" ist so eine. Das sorgt bei einigen Fotos für leichte Schauer, die über den Rücken laufen und/oder für Gänsehaut. Man hört plötzlich die Schreie aus dem medizinischen Untersuchungszimmer der ehemaligen Kinder-Psychiatrie aus längst vergangenen Tagen mitten im tiefen Wald.Dort steht noch die Untersuchungsliege im Raum, die seinerzeit bestimmt viel Leid auf sich gesehen hat. Auch der Medizinschrank, dessen Gläser längst zersprungen sind, spricht Bände in seiner, immer noch makellos weißen Kühle, und die offene Tür im Hintergrund gewährt einen begrenzten Blick auf die ehemalige Krankenstation.Erstaunlich wie gut die Schwimmhalle im Olympischen Dorf im Berlin von 1936 noch erhalten ist. Im Triptichon, "dem Himmel so nah", sieht der Betrachter Details eines tschechischen Klosters, das es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Spätestens jetzt schaltet sich auch der Geruchssinn ein und erinnert sich an muffige Keller und andere feuchte Plätze in Gebäuden, in denen man selbst schon einmal gewesen ist.Im Kontrast dazu der Blick in die große Halle eines feudalen Kasinos aus der Gründerzeit, die Schleicher als "Villa Dekadenz" titelt. Dieses Bild gibt das frei, was der Betrachter selbst auf seiner eigenen "Festplatte" unter dem Begriff "Feudalherrschaft" abgespeichert hat.Die Jagd nach verfallenden Gebäuden oder "Lost Places" hat sich mittlerweile als eine eigene Szene etabliert. "Man tauscht sich aus und geht grundsätzlich nie allein in so ein Gebäude - schon aus Sicherheitsgründen", sagt Jörg Schleicher. Viele der morbiden Schönheiten lägen Irgendwo im Nirgendwo, erklärt er. Jede habe zwar einen Besitzer, aber der sei nur selten auszumachen.Man bewege sich da schon irgendwie in einer Grauzone, denn eigentlich müsste man den Besitzer fragen, ob er einverstanden ist, dass man hier fotografiert. Es passiere schon ab und an, dass Polizei auftauche, nachdem aufmerksame Passanten dort angerufen und von verdächtigen Personen erzählt haben. Die Beamten schauten sich dann schon genauer an, was "diese Gestalten" hier treiben. Etwa 100 "Lost Places" in Österreich, Tschechien, Bulgarien, der Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien und in Deutschland hat Jörg Schleicher in den vergangenen fünf Jahren bereist. In Deutschland sei vor allem der Osten ein lohnendes Ziel, verrät er. Die Faszination für diese Art der Fotografie hat bei ihm mit einem Morgenspaziergang zu Hause entlang der Saale begonnen. Da tauchte aus dem Nebel auf dem gegenüberliegenden Ufer die Silhouette einer alten, stillgelegten Fabrik auf. "Ich hatte nur noch das Bedürfnis die nächste Brücke zu finden. Als ich endlich dort war und fotografierte, war es um mich geschehen." Recherchen im Internet und die Kommunikation mit Gleichgesinnten brachten ihn immer weiter. Satellitenbilder seien sehr hilfreich bei der Suche, verrät er. Oft könne man darauf ein eingefallenes Hausdach, das mitten aus der Wildnis herausspitzt, erkennen. Ein Indiz für einen vergessenen Ort. Hat Jörg Schleicher so einen entdeckt, ist er mit seinem Begleiter meist sechs bis sieben Stunden vor Ort. Manche Plätze besucht er nach geraumer Zeit ein zweites Mal. Und jedesmal ist er erstaunt, wie sich alles verändert hat.Neue "Lost Places" zu finden würde immer schwieriger. Wer diese Art der Fotografie einmal selbst ausprobieren will , ist bei Jörg Schleicher an der richtigen Adresse. Der bietet nämlich entsprechende Workshops an, ganz nach dem Ehrenkodex der Lost Placer: "Nimm nichts mit außer Bilder und lasse nichts zurück außer Fußabdrücke."Zeitgleich zur Ausstellung ist auch das gleichnamige Buch erschienen. Das zeigt auf 170 Seiten Bilderstrecken von etwa 40 Objekten. Zu haben ist es beim Autor selbst, im Fichtelgebirgsmuseum und in diversen Buchhandlungen der Region.___Weitere Informationen: