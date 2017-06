Kernige "Pfälzer" für die Luisenburg

Kultur Wunsiedel

16.06.2017

Michael Lerchenberg nennt sie die "Oberpfälzer Nationalmannschaft": Norbert Neugirg, Christian Höllerer, Berthold Kellner und Florian Winklmüller sind heuer im Luisenburg-Stück "Die Pfingstorgel" zu sehen. Der Intendant und Regisseurin Steffi Kammermeier sind von der Schauspielkunst des Amateur-Quartetts begeistert.

Tipp von Christina Baumer

Kenner der Szene

Alte Hasen und ein Neuer

"Gigantisches Erlebnis" Was gefällt der "Oberpfälzer Nationalmannschaft" besonders bei der Arbeit auf der Luisenburg? Auffällig sei zunächst, so das Quartett übereinstimmend, dass die Szenen viel schneller stünden als in einem Amateurtheater. Nach 14 Tagen sei man mit dem Stück bereits einmal durch gewesen. Seither werde an Details gefeilt. Ständig könne etwas umgestellt werden. Anfangs sei man den Profis schon mit einer Menge Respekt begegnet. Jeder habe das Gefühl, gehabt, kritisch beäugt zu werden. Aber eigentlich, so der Tenor, sei es sehr kollegial zugegangen. Spätestens beim ersten Text-Aussetzer auf Profi-Seite habe man gewusst: "Die kochen auch nur mit Wasser." So etwas trage ungemein zur Beruhigung bei. Alle Akteure seien Teil eines gigantischen Räderwerks, in dem jeder seinen Job mache. Faszinierend sei zu hören, wie eine ausgebildete Stimme diesen riesigen Raum füllt. Der nächste Gedanke: "Da musst du im Dialog mithalten!" Nicht zuletzt gebe es Applaus von fast 4000 Händen: "Ein gigantisches Erlebnis!", betont die "Nationalmannschaft". (tr)

Sie sind der erste und einzige Schauspieler, den ich je engagiert habe, ohne ihn vorher spielen gesehen zu haben. Intendant Michael Lerchenberg zu Florian Winklmüller

Norbert Neugirg ist als Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell'n mit TV-Erfahrung seit langem weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Christian Höllerer kommt aus Michldorf und ist in der Speditionsbranche tätig, Berthold Kellner ist Geschäftsführer der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Tirschenreuth. Sie sind auch die Köpfe, die hinter dem Oberpfalztheater stehen. Auf der Luisenburg, der ältesten Freilichtbühne Deutschlands, spielen sie nicht zum ersten Mal. 2011 waren sie gemeinsam im "Holledauer Schimmel" zu sehen. Auch damals inszenierte, wie jetzt bei der "Pfingstorgel", Steffi Kammermeier.Neu in der Riege ist Florian Winklmüller, Vorsitzender und Mitinitiator des Modernen Theaters Tirschenreuth, bekannt geworden in der Rolle des Jesus in der "Tirschenreuther Passion" und in der Titelrolle des "Oberpfälzer Jedermann". Dass so viele Oberpfälzer auf der Luisenburg zugange sind, geht auf das Jahr 2007 zurück. Damals hat das Oberpfalztheater den "Ruepp" gespielt. Bekanntester Zuschauer war Michael Lerchenberg, der während seiner Luisenburg-Intendanz immer auf der Suche nach urigen, kernigen Typen aus der Region war. "Wollt's net a mal auf der Luisenburg mitspielen?", hat Lerchenberg gefragt, wie Christian Höllerer berichtet. Natürlich wollten sie. "Denn wo gibt es sonst noch so eine atemberaubende Kulisse mit so einem gewaltigen Bühnenraum?", sagt Berthold Kellner.2011 war es dann beim " Holledauer Schimmel" so weit. Gleich zehn Leute aus den Reihen des Oberpfalztheaters wurden damals rekrutiert. Steffi Kammermeier brauchte auch heuer wieder "regionale Typen" für ihre "Pfingstorgel". Aber viele der ihr Bekannten konnten aus terminlichen Gründen nicht. Ihr fiel ein, dass die Schauspielerin Christina Baumer, die wie sie in München lebt und die sie gut kennt, auch aus dieser Ecke stammt. "Kennst du da jemanden?", lautete die Frage an Baumer. Wie aus der Pistole geschossen sei die Antwort gekommen: "Der Florian Winklmüller wäre dein Mann." Kammerer rief an, verabredete sich mit ihm und schon beim ersten Treffen war klar: "Der ist es. Er gibt einen wunderbaren Alois Preiselhofer."Im Stück stellen die Amateure etwa ein Drittel der Schauspieler. "Man muss schauen, dass einfach alles zusammengeht, das betrifft auch die Komparserie." Einer der 38 Statisten ist Florian Busl aus Tirschenreuth, ein weiterer Oberpfälzer. "Da trifft ein bunter Mix von Leuten aufeinander. Die einen kommen vom Film, andere vom Theater. Wieder andere sind Berufsanfänger, dann noch die Laiendarsteller und die Statisten. Diese verschiedenen Typen und Charaktere gilt es, aufeinander einstimmen und nach und nach auf das höchste Niveau zu heben", beschreibt Steffi Kammermeier ihre wichtigste Aufgabe."Einen ganz großen Teil der Akquirierung erledigt der Intendant selbst. Er kennt sich wahnsinnig gut in der Szene aus und weiß sofort, wer sich für was eignet. Da muss ich mich nicht groß einmischen. Ein paar Leute habe ich mitgebracht, aber im Großen und Ganzen passt das, was er da macht, sehr gut", so die Regisseurin über den Theaterchef. Norbert Neugirg schätzt Steffi Kammermeier sehr als Regisseurin. "Sie lässt uns an der langen Leine agieren, hat aber dabei ganz präzise Vorstellungen und greift beherzt ein, wenn etwas aus dem Ruder zu laufen droht." Die Regisseurin gibt das Lob an ihre Schauspieler zurück: "Wir sind ein sehr stimmiges Ensemble. Was ich hier geben kann, ist ein ganz sicherer Rahmen, in dem Freiheiten möglich sind." Warum sie gerne Laien dabei hat? "Meine Grundhaltung ist die, dass die Leute so reden sollen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das schafft Authentizität."Berthold Kellner ist schon ein relativ "alter Hase" auf der Felsenbühne. 2011 spielte er im "Holledauer Schimmel" und auch in "Indien" mit. 2013 war er in der "Fahnenweihe" zu sehen und 2015 im "Sommernachtstraum". "Das Ganze ist schon sehr zeitaufwendig, vor allem wenn man im Beruf steht", stellt er fest. Erst bei einer Probe erfahren wir in der Regel, wann die nächste ist." Deshalb könne man in der Spielzeit eigentlich nichts anderes planen.Christian Höllerer war 2011 im "Holledauer Schimmel", 2013 in der "Fahnenweihe" und 2015 beim "Brandner Kasper" zu sehen. Norbert Neugirg war nach dem "Holledauer Schimmel" 2011 auch im "Sommernachtstraum" 2015 dabei. Prädestiniert ist er für Musiker-Rollen. So spielt er in "Die Pfingsorgel" den Trompeter Sebastian Blechinger. "Ich versuche seit meinem 12. Lebensjahr, Trompete zu spielen. Ein Schauspieler bin ich eigentlich nicht. Ich kann mich nur hinstellen und Figuren verkörpern, die zu meiner Physiognomie passen."Für Florian Winklmüller war das erste Treffen mit dem Intendanten schon aufregend. "Steffi musste mich schon sehr gelobt haben, denn bei der Begrüßung sagte Michael Lerchenberg zu mir: ,Herr Winklmüller, sie sind der erste Schauspieler, den ich je engagiert habe, ohne ihn vorher spielen gesehen zu haben'."Die Regisseurin ist überwältigt von den Möglichkeiten der riesigen Bühne. "Ich bin jemand, der vollständig ausnutzt, was geht. Ich reduziere nichts auf einen einzigen Platz, versuche traumhaft schöne Bilder in diese gewaltige Bühnenlandschaft zu stellen. Ich empfinde die Luisenburg als einen echten Kraftplatz. Das muss schon vor Urzeiten ein ganz besonderer Ort gewesen, wo die Leute zusammenkommen sind. Man ist hier viel leichtfüßiger unterwegs als anderswo, alles geht einem irgendwie leichter von der Hand."Die Festspiele 2017 werden am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr mit der "Pfingstorgel" offiziell eröffnet. Gespielt wird das Stück 19 Mal, zuletzt am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr.___Weitere Informationen und Tickets: