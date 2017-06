Kultur Wunsiedel

19.06.2017

0 19.06.2017

115.000 Karten sind bereits verkauft - obwohl es am Freitag mit der Abendspielzeit der Luisenburg-Festspiele erst los geht. Am Montag stellt Intendant Michael Lerchenberg mit seinen Regisseuren und zahlreichen Hauptdarstellern das Gesamtprogramm vor.

Ein echter Schlager

Drei "Xtra"-Produktionen

Für den Intendanten ist es mittlerweile die 14. Spielzeit, die er zu verantworten hat - und bekanntlich auch die letzte. Ein aufgeräumter, ja fast schon tiefenentspannter Michael Lerchenberg ist es, der da wenige Tage vor der Premiere des Volksstückes "Die Pfingstorgel" (23. Juni, 20 Uhr) das Programm der kommenden Wochen präsentiert.Im Schnitt waren es in den "Lerchenberg-Jahren" 138.000 Besucher pro Spielzeit, die den Weg nach Wunsiedel gefunden haben. Im Vergleich mit anderen Festspielorten, sagt der Intendant, "sei man mit Abstand der FC Bayern". Die Festspiele hätten sich immer mehr zu einem "beinharten Wirtschaftsfaktor" für die Region entwickelt.Lerchenberg beginnt bei der Vorstellung mit einer Produktion, die bereits gespielt wird und beim Publikum sehr gut ankommt. Die Premiere des Familienmusicals "Heidi" sei demnach nicht nur bei den Medien gut angekommen, sondern auch bei den jungen und älteren Zuschauern.Verantwortlich dafür ist Eva-Maria Lerchenberg-Thöny, die Ehefrau des Intendanten: Sie hat das Stück nach dem Roman von Johanna Spyri speziell für die Luisenburg geschrieben und setzt es dort auch in Szene. "Dass es bei den Familienstücken bis zu sechs Minuten Applaus am Ende gibt, ist wirklich neu und hatten wir bisher noch nicht", betont Lerchenberg. Auffallend sei auch, dass sich viele Erwachsene ohne "Alibi-Kind" das Stück anschauen.Mit der Komödie "Die Pfingstorgel" von Alois Johannes Lippl kehrt ein echter Luisenburg-Schlager auf die Bühne zurück. Erstmals bereits 1935 gespielt, garantiere das Stück, erzählt Lerchenberg, "beste Volkstheater-Unterhaltung". In Szene gesetzt wird das Stück von Steffi Kammermeier, zu den Akteuren auf der Bühne gehören bekannte Größen wie Michael Vogtmann, Veronika von Quast, Norbert Neugirg und Norbert Heckner. "Das Stück hält der Gesellschaft den Spiegel vor", erklärt die Regisseurin. Einerseits gehe es darum, wie Eitelkeiten gepflegt werden und um die Frage "Wer ist der Ober, wer ist der Unter?", andererseits werden aber auch mit viel Schwung Verkrustungen aufgebrochen.Eine Wiederaufnahme erlebt das Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber (Premiere am Donnerstag, 29. Juni, 20 Uhr) in der aktuellen Spielzeit. "Wobei Wiederaufnahme eigentlich der falsche Ausdruck ist", betont Regisseur Hardy Rudolz. Die Choreographie habe sich teilweise verändert und weiterentwickelt, auch das Ensemble sei etwa zur Hälfte neu. Deshalb könne man durchaus auch von einem neuen Stück sprechen, sagt Rudolz. Die Rolle der Grizabella übernimmt der Musical-Star Sophie Berner, die erstmals auf der Luisenburg spielt.Mit dem Schauspiel "Der Theatermacher" von Thomas Bernhard verabschiedet sich Michael Lerchenberg als Schauspieler von der Luisenburg-Bühne (Premiere am Freitag, 14. Juli, 20.30 Uhr). "Der Theatermacher Bruscon ist, wenn man so will, meine Traumrolle", bekennt Lerchenberg. Regie führt Carl Philipp von Maldeghem, als Akteure auf der Bühne werden auch Adele Florow und Alfred Schedl zu sehen sein. "Das ist ein Stück über Theater, Kunst und das Leben", sagt der Regisseur. Verstehen könne man es, so von Maldeghem, als "Liebeserklärung an das Theater" und als "Kammermusik, die sich als Sprache ausdrückt".Auch Operette und Oper wird es wieder auf der Luisenburg-Bühne zu sehen geben: Die Operettenbühne Wien präsentiert ab Donnerstag, 10. August, "Die Csárdásfürstin" von Emmerich Kálmán, ab Donnerstag, 17. August, dürfen sich die Opernliebhaber auf Mozarts "Zauberflöte" als Gastspiel der Landesbühne Sachsen freuen.In der Reihe "LuisenburgXtra im Museumshof" werden drei Produktionen zu sehen sein: Los geht es am Mittwoch, 12. Juli, mit dem Soloprogramm "Dr. Wahn" des Luisenburg-Stars Paul Kaiser, der naturwissenschaftlich-philosophischen Wahnsinn präsentieren wird. Die Stubenoper "Der varreckte Hof" von Georg Ringswandl feiert am Mittwoch, 19. Juli, Premiere, Michael Lerchenberg präsentiert ab Mittwoch, 26. Juli, - begleitet von Tubist Florian Burgmayr - sein Ludwig-Thoma-Programm "Pfarrer, Pfaffen und Pastoren" zum 150. Geburtstag des Schriftstellers.Bereits ausverkauft sind die beiden Gastspiele der österreichischen Kultband "Erste Allgemeine Verunsicherung" sowie am 23. Juli das "Best of Luisenburg" der 14 Spielzeiten Lerchenbergs. Am Montag, 24. Juli, präsentieren Lerchenberg, Conny Glogger, Gert Anthoff sowie Solisten der Münchner Staatsorchester unter der Leitung von Andreas Kowalewitz "Opern auf Bairisch" und am Sonntag, 2. Juli, stehen die Blechbläser von "Mnozil Brass" auf der Bühne.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0