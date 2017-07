Kultur Wunsiedel

27.07.2017

8

0 27.07.2017

Michael Lerchenberg gelingt der Spagat, das ambivalente Wesen und die schillernde Persönlichkeit Ludiwg Thomas darzustellen. Und er findet anerkennende Worte für das, was Thoma bis zum Ersten Wetkrieg war - nämlich ein Kämpfer für Freiheit von Kunst, Presse und Meinung gegen jegliche moralische oder religiöse Beeinflussung und polizeiliche Zensur.

Dichter als Agitator

"Hohle Phrasendrescherei"

Er ist so etwas wie ein bayerischer "Nationalheiliger" und gilt als bayerischer Schriftsteller par excellence - einerseits. Zum Ende seines Lebens ist er aber auch ein Antisemit, der 1920/1 Hetzartikel gegen die Regierung in Berlin und die Sozialdemokratie schreibt. Diese bajuwarische Mischung aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde mag auch Grund dafür sein, dass der 150. Geburtstag von Ludwig Thoma in diesem Jahr nahezu spurlos an der Kulturszene vorbeigeht.Michael Lerchenberg setzt mit seinem Programm "Pfaffen, Pfarrer und Pastoren", das auf seinem gleichnamigen Buch basiert, einen Kontrapunkt. Bei der Premiere der "LuisenburgXtra"-Veranstaltung am Mittwochabend im ehemaligen Autohaus König - das miese Wetter hat eine Darbietung Innenhof des Fichtelgebirgsmuseums verhindert - präsentiert Lerchenberg den Schriftsteller als Agitator gegen politischen Katholizismus und klerikalen Provinzialismus.Der Luisenburg-Intendant ist dafür die richtige Person, gilt er doch als Thoma-Experte. Geboren im Thoma-geprägten Dachau, spielt er seine erste Fernsehrolle in Thomas "Der Ruepp", 1982 ist er auf der Luisenburg in Thomas "Die Lokalbahn" dabei. In seinem Programm kombiniert Lerchenberg Originalwerke Thomas mit Hintergrundinformationen und Kommentaren, die das Einordnen der Tiraden und des literarischen Ausflusses für die Zuhörer leichter machen. "Thoma hat selbst bekannt, dass seine Abneigung gegen die katholische Kirche früh begonnen hat", erklärt Lerchenberg.Ein Lieblingsobjekt seines - man kann es durchaus Hass nennen - ist die Zentrumspartei, deren Protagonisten im Parlament für Thoma der verlängerte Arm der Kirche sind. An mehreren Beispielen macht Lerchenberg deutlich, wie Thoma, übrigens selbst Katholik, beißend, ablehnend, sarkastisch und ironisch beide Kirchen und ihre Vertreter genau beobachtet und charakterisiert sowie deren Verhalten gegenüber den Gläubigen, dem Vatikan und der Politik kommentiert. Der Zuhörer erfährt an diesem Abend viel über die "hohle Phrasendrescherei", über "starke und schwache Katholiken", über "heuchlerische Sittenvereine". Es sind ernste Passagen dabei wie beispielsweise aus dem Roman "Andreas Vöst", in dem der Dorfpfarrer einen Bauern so verleumdet, dass er zugrunde geht. Und dann natürlich auch Abschnitte aus den Filser-Briefen, die für viele Lacher sorgen. "Es giebt plos eine Rähligion die wo was gielt, das man damit in das Hiemelreuch gelangt, bald mahn sie besiezt. Disses ist die kadollische Rähligion", liest Lerchenberg vor.Mit ihm auf der Bühne ist der musikalische Begleiter und Tubist Florian Burgmayr, der stets den richtigen Ton trifft. An den Kampf für Freiheit von Kunst, Presse und Meinung sollte man, fordert Lerchenberg, in der heutigen Zeit, in der Satire und Polemiken kaum noch eine Chance hätten, immer wieder denken.Das Programm "Pfarrer, Pfaffen und Pastoren" gibt es noch zweimal zu sehen und hören: heute, Freitag, 28. Juli, und am Dienstag, 1. August, jeweils um 20 Uhr.