Kultur Wunsiedel

15.08.2017

4

0 15.08.2017

Zwei Uraufführungen, ein Musiktheater-Klassiker und das "Dschungelbuch" - damit will die neue künstlerische Leiterin Birgit Simmler die Luisenburg-Festspiele in der Saison 2018 in der Erfolgsspur halten. Und sie will den Weg der Professionalisierung konsequent weitergehen.

Starkes Programm

Vorverkauf November

Seit wenigen Tagen ist der Spielplan für die nächste Luisenburg-Saison 2018 bekannt, jetzt haben die Verantwortlichen der Festspiele - künstlerische Leiterin Birgit Simmler, kaufmännischer Leiter Harald Benz und Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck - für erste Konkretisierungen der Eigenproduktionen eingeladen.Es geht ihnen aber auch noch um etwas anderes: Zwar werden Michael Lerchenberg und dessen jüngsten kritischen Äußerungen zur professionellen Zukunft der Festspiele nicht erwähnt, sie stehen aber trotzdem im Raum. "Wir werden den Weg der Professionalisierung weiter beschreiten", betont der Bürgermeister. Es werde in allen Bereichen der Luisenburg auch künftig die Profis geben, die es brauche, um professionelles Theater zu machen. Der Etat der Festspiele bleibe weiterhin bei fünf Millionen Euro, sagt Beck. Auch Benz und Simmler betonen auffallend oft die "Professionalität", reden von "Profis", "künstlerisch höchstem Niveau" und der "Erfüllung eines Kulturauftrags".Birgit Simmler zeigt sich davon überzeugt, ein "inhaltlich starkes Programm" mit einem internationalen Künstlerteam präsentieren zu können. Eröffnet wird die Abendspielzeit am 22. Juni 2018 mit dem dramatischen Volksstück "Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers" von Felix Mitterer, einem der bedeutendsten österreichischen Dramatiker der Gegenwart. Das Auftragswerk für die Luisenburg basiert auf dem Buch Mitterers für den gleichnamigen Fernsehfilm aus dem Jahr 2001.In dem Historienstück, das im Jahr 1808 spielt, stehen der Tiroler Freiheitskrieg und dessen Protagonist Andreas Hofer im Mittelpunkt. Die Regie wird Birgit Simmler selbst übernehmen. "In der Besetzung dürfen sich die Besucher auf viel Luisenburg-Kontinuität freuen", sagt Simmler. Die Titelrolle wird Jürgen Fischer übernehmen, der bereits von 2004 bis 2015 regelmäßig auf der Luisenburg-Bühne stand. Ebenfalls mit dabei sind die diesjährige "Heidi"-Darstellerin Maria Kempken sowie "Alm-Öhi"-Darsteller Paul Kaiser.Am 29. Juni 2018 geht es mit dem Musiktheater "My Fair Lady", die Geschichte vom Blumenmädchen Eliza Doolittle, von Alan Jay Lerner und Frederick Loewe weiter. Regie und Choreographie übernimmt Tim Zimmermann, für die Dialogregie ist Peter Hohenecker, der Ehemann von Birgit Simmler, verantwortlich. Die musikalische Leitung liegt bei Marty Jabara.Die Inszenierung soll einen besonderen fränkischen Akzent bekommen, die Titelrolle übernimmt Zodwa K.M. Selele: Die gebürtige Hoferin mit südafrikanischen Wurzeln, die unter anderem die Realschule in Wunsiedel besucht hatte, war persönlich von Whoopi Goldberg für die Rolle der Deloris im Musical "Sister Act" in Hamburg, Stuttgart und Oberhausen ausgewählt worden. "Wahrscheinlich wird es auf der Luisenburg die erste schwarze Eliza geben", betont Simmler.Ein weiteres Auftragswerk für die Luisenburg-Festspiele ist die Kriminalkomödie "Sherlock Holmes - Der Tod des Bayernkönigs" von Dogberry & Probstein, Premiere ist am 13. Juli 2018. Darin reisen Holmes und Watson auch ins Felsenlabyrinth, um dem Geheimnis von König Ludwig II. nachzuspüren. Die Regie übernimmt Anatol Preissler, als Sherlock Holmes wird Otto Beckmann zu sehen sei. Das Stück wird von nur vier Schauspielern umgesetzt, die insgesamt in 32 Rollen schlüpfen.Als Familienmusical steht 2018 "Das Dschungelbuch" auf dem Spielplan in einer Neufassung mit Live-Musik von Birgit Simmler und Paul Graham Brown. Regie wird Simon Eichenberger führen. Ebenfalls auf dem Programm stehen im Jahr 2018 Gastspiele der Kalman-Operette "Gräfin Mariza" und der Verdi-Oper "La Traviata". Der Kartenvorverkauf startet Mitte November 2017.

Bild: Holer Stiegler