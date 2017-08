Kultur Wunsiedel

15.08.2017

Die Ära Michael Lerchenberg ist bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel zu Ende. Die neue künstlerische Leiterin Birgit Simmler präsentiert ihre Pläne - und wehrt sich gegen Vorwürfe Lerchenbergs.

Die neue künstlerische Leiterin der Wunsiedler Luisenburg-Festspiele, Birgit Simmler, will Geschichten aus der Region aufgreifen und in Musical- und Schauspielproduktionen auf die Bühne bringen. Das kündigte sie zum Start ihrer Amtszeit an.Indirekt wehrte sie sich auch gegen Vorwürfe des bisherigen Intendanten Michael Lerchenberg, der Befürchtungen geäußert hatte, das Festival auf der imposanten Freilichtbühne könne in die Provinzialität zurückfallen. "Den Wirtschafts- und Kulturauftrag zu verbinden, verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Ich habe garantiert kein Interesse daran, die Festspiele zu verkleinern. Ich möchte hier etwas entwickeln", sagte die 44-Jährige. "Wir wollen die Professionalisierung fortführen", betonte Simmler."Wir sind zuversichtlich, dass die kommende Saison eine gute und erfolgreiche Saison wird", sagte der Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi Beck bei Simmlers erster Pressekonferenz. "Wir wollen einen Übergang in eine starke Saison 2018.". Während Simmlers Vorgänger noch alleine verantwortlich war, bildet Birgit Simmler gemeinsam mit Harald Benz eine Doppelspitze. Benz kümmert sich um Haushaltsplanung, Verträge, Controlling.Birgit Simmler tritt kein leichtes Erbe an. Denn Michael von Lerchenberg hat die Festspiele aus dem Dornröschenschlaf erweckt, die Bühne überregional bekannt gemacht, professionalisiert und hat auch als Schauspieler immer wieder Akzente gesetzt. Nach Querelen hat Lerchenberg ein Jahr früher als vereinbart Wunsiedel den Rücken gekehrt.Birgit Simmler war zuletzt als Kulturreferentin im hessischen Biedenkopf tätig und gründete dort die "Schlossfestspiele Biedenkopf". Bereits bekannt ist, welche Stücke sie 2018 in ihrer ersten Saison auf der Luisenburg zeigen will - darunter ist das Familienmusical "Das Dschungelbuch" und das Volksstück "Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers".Die Festspiele locken jährlich im Sommer durchschnittlich 130.000 Theater- und Musicalfans an. Schon seit Jahrhunderten wird am Rande des Felsenlabyrinths Theater gespielt, seit 1914 mit professionellen Schauspielern.