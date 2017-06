Kultur Wunsiedel

26.06.2017

"Die Pfingstorgel" ist eine Komödie von Alois Johannes Lippl. Es ist ein Volkstheater-Klassiker und ein perfektes Stück für die Naturbühne der Luisenburg in Wunsiedel mit vielen Außen-Szenen, stimmungsvollen Nachtbildern, wunderbaren Rollen für gestandene Volksschauspieler und schmissigen Dialogen.

So wurde "Die Pfingstorgel" auch zu einem Luisenburg-Klassiker. Schon 1935 (!) ein Publikumserfolg, 1977 mit sage und schreibe über 53 000 Zuschauern und auch 1992 das damals beliebteste Stück der Spielzeit. Der Kampf Arm gegen Reich prägt dieses Stück und Gewinner sind letztlich die Musikanten, die zusammen mit Straßenhausierern, Scherenschleifern und Pfannenflickern den geizigen Mauter Bauern eine Orgel spendieren. Zu sehen ist die Komödie zwischen 30. Juni und 6. August noch 14 Mal. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden sowie am Schalter der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung". Bild: Dietz