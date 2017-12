Vermischtes Wunsiedel

05.12.2017

Mitte November wurde ein 64-Jähriger mit schweren Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nun ist der Mann gestorben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gehen nach dem Ergebnis der Obduktion weiter von einem Verbrechen des Mordes aus. Die festgenommene 38-Jährige aus der Oberpfalz ist nach wie vor in Untersuchungshaft.

Der Mann aus dem südlichen Landkreis Wunsiedel wurdein ein Krankenhaus eingeliefert. Dort stellten die Ärzte bei ihren Untersuchungen deutliche Hinweise auf eine Vergiftung fest und verständigten die Polizei. Schnell konnten die Ermittler eine 38-Jährige aus der Oberpfalz als Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. In der gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof heißt es dazu: "Die Frau soll dem Mann eine gesundheitsschädliche Flüssigkeit verabreicht haben."Seit seiner Einlieferung war der Gesundheitszustand des 64-Jährigen kritisch. Am vergangenen Freitag starb er im Krankenhaus. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.