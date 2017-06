Vermischtes Wunsiedel

30.06.2017

30.06.2017

Wunsiedel. Gehörig Zoff hatte am Donnerstagabend ein Ehepaar. Im Verlauf der Auseinandersetzung schubste der 46-jährige Ehemann eine mit anwesende Frau aus der Oberpfalz gegen einen Tisch und beleidigte sie mit unflätigen Ausdrücken. Außerdem schlug er seine 48-jährige Ehefrau zum wiederholten Male. Deshalb wurde eine Streife der Polizeiinspektion Wunsiedel gerufen. Als diese das Ehepaar trennen wollte, wurde der 46-Jährige aggressiv, woraufhin er gefesselt werden musste.

Nachdem die Ehefrau aber keine Anzeige erstatten wollte und ihren Mann bei sich in der Wohnung behalten wollte, sollten ihm die Fesseln wieder abgenommen werden. Dabei zeigte er sich jedoch wiederum uneinsichtig und beleidigte die Polizeibeamten, weshalb davon ausgegangen werden musste, dass es zu weiteren Straftaten kommt. Um dies zu vermeiden, wurde der 46-Jährige in Gewahrsam genommen.Auf dem Weg zur Dienststelle setzte er die Beleidigungstiraden gegen die Polizisten fort. Als er in der Zelle untergebracht war, bedrohte er dann auch noch einen Polizeibeamten. Die Konsequenzen für dieses Verhalten sind nun mehrere Anzeigen gegen den 46-Jährigen, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.