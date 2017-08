Vermischtes Wunsiedel

06.08.2017

Es war eine Erfolgsgeschichte: Intendant Michael Lerchenberg machte die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel überregional bekannt und populär. Doch das Ende seiner Amtszeit ist alles andere als harmonisch.

Wunsiedel (dpa/lby) - Ob so viel Theater von den Beteiligten überhaupt beabsichtigt war? Jedenfalls wird nun, zum Abschied von Michael Lerchenberg als Intendant der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel, kaum mehr über seine Erfolge gesprochen. Sondern über den Zoff rund um die imposante Felsenbühne. An diesem Wochenende sind die letzten Vorstellungen der Eigenproduktionen über die Bühne gegangen, es folgen jetzt noch Gastspiele. Der wahre Theaterdonner ist aber abseits der Bühne zu hören.Lerchenberg, als Edmund-Stoiber-Darsteller und Fastenprediger beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg und Schauspieler mit bayerischem Zungenschlag einem Millionenpublikum bekannt, trat 2004 als Intendant der Freilicht-Bühne an und machte die Luisenburg überregional bekannt. Musicals, ambitionierte Klassiker, Stücke für Kinder und anspruchsvolles Volkstheater lockten jeden Sommer durchschnittlich mehr als 130 000 Zuschauer an. Der Oberbayer Lerchenberg wurde in Oberfranken regelmäßig gefeiert und verlieh der durch den demografischen Wandel gebeutelten Region um Wunsiedel neues Selbstbewusstsein.Eine echte Erfolgsstory also? Nun ja, irgendwann begann es zwischen Lerchenberg und der Region zu kriseln. Im vergangenen Jahr verkündete er, seinen Vertrag vorzeitig bereits nach der Spielzeit 2017 zu beenden. Er sprach von einer «Summe» von Schwierigkeiten, die ihn zu diesem Schritt bewegt hätten. Er vermisse den Rückhalt der lokalen Politik. Einige Lokalpolitiker kritisierten indes, Lerchenberg und seine Frau hätten zu viele Aufgaben selbst übernommen, gegen Extra-Bezahlung. Ja, der Intendant habe zusätzlich Arbeit geleistet und dafür extra Geld bekommen, sagte Bürgermeister Karl-Willi Beck (CSU) im vergangenen Winter. Die Beträge hätten aber eher unter dem üblichen Honorar gelegen.Nun also geht Lerchenbergs letzte Spielzeit zu Ende. Zum Auftakt im Juni war er noch einmal tüchtig gelobt worden von Bürgermeister Beck, der ihm «aus tiefstem Herzen» dankte. Doch bei der Gestaltung des Übergangs muss etwas gehörig schief gelaufen sein. Lerchenberg habe auf einer internen Veranstaltung Kritik an der Stadtspitze geübt, hatte die Zeitung «Frankenpost» berichtet. Und der scheidende Intendant legte auch öffentlich nach. Es geht um Mitarbeiter Lerchenbergs. «Ich habe mich darüber beklagt, wie stillos, unhöflich und unmenschlich diese Beschäftigungsverhältnisse beendigt werden. Ferner, dass ich mich wundere, dass man auf das Wissen dieser hochprofessionellen Mitarbeiter um die Luisenburg-Festspiele verzichten kann», teilte Lerchenberg mit. Seine Kritik erzürnte die Lokalpolitik des Städtchens erneut. «Das kostet Sympathiepunkte. Der Held wird zum Antihelden. Das wahre Gesicht hinter der Maske kommt zum Vorschein», kommentierte die Stadtratsfraktion «Aktive Bürger Wunsiedel».Lerchenberg legt nach. Der 64-Jährige kritisiert die Personalplanung der künftigen Doppelspitze. Denn eine klassische Intendanz wird es auf der Luisenburg nicht mehr geben: Birgit Simmler übernimmt die künstlerische Leitung, an ihrer Seite steht Verwaltungsleiter Harald Benz. «Von einer professionellen Personalplanung durch Simmler/Benz kann hier keine Rede sein», findet Lerchenberg. Es würden viele Mitarbeiter die Luisenburg verlassen. «Das Know-how, das professionelle Kapital, wie man Luisenburg macht, ist damit mutwillig und leichtfertig verspielt.» Verwaltungschef Benz reagierte gelassen auf Lerchenbergs Kritik. Man werde die Planungen für die kommende Spielzeit unabhängig von der Einschätzung der jetzigen Intendanz vorantreiben. Sobald Birgit Simmler ihr Amt offiziell angetreten hat, werde man der Öffentlichkeit die auf und hinter der Bühne beteiligten Künstler vorstellen.Lerchenberg hat angekündigt, nach Ende seiner Amtszeit beim Segeln auf der Ostsee entspannen zu wollen. Das ist weit weg von der oberfränkischen Freilicht-Bühne. Der Stadtrat hat den von Simmler ausgearbeiteten Spielplan für 2018 inzwischen beschlossen: Eröffnet wird die Saison mit «Andreas Hofer» von Felix Mitterer. Zu sehen sind außerdem das Musical «My Fair Lady», «Sherlock Holmes» und speziell für Familien «Das Dschungelbuch». Für diesen Montag (7. August) hat übrigens die Wunsiedler Stadtspitze Michael Lerchenberg ins Rathaus eingeladen, wo er sich ins Goldene Buch eintragen soll. In der Einladung heißt es: «Er hat 14 Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Aber auch seine Leidenschaft für die Region ist zu würdigen. Er war ein guter Botschafter für Wunsiedel und für ganz Oberfranken.» Vielleicht ermöglichen diese versöhnlichen Töne ja doch ein weniger dramatisches Ende der Ära Lerchenberg, als es sich derzeit abzeichnet.