Vermischtes Wunsiedel

18.07.2017

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen ein 45-jähriger Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall. Der Mann stürzte von einem Gerüst in die Tiefe und verstarb noch am Unglücksort.

Der Mann befand sich laut Polizeibericht gegen 8 Uhr wegen Malerarbeiten auf einem Gerüst auf Höhe des fünften Stockwerks eines Anwesens in der Ludwigsfelder Straße. Aus bislang nicht geklärten Gründen stürzte der Arbeiter rund zehn Meter in die Tiefe und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein alarmierter Notarzt übernahm vor Ort die Erstversorgung und begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz aller Bemühungen verstarb der 45-Jährige am Unglücksort.Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen. Unterstützt werden die Kriminalbeamten vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft.