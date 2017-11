Vermischtes Wunsiedel

27.11.2017

190

0 27.11.2017190

Von Rainer Maier

Wunsiedel. In Lebensgefahr schwebt ein Mann aus dem südlichen Landkreis Wunsiedel nach einem Gift-Anschlag durch eine Bekannte. Bereits seit dem 14. November liegt der 64-Jährige im Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Ob er durchkommen wird, wagen die Ärzte noch nicht zu sagen.Wie sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof schnell herausgestellt hat, ist der Mann Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Die Kriminalpolizei Hof hat bereits zwei Tage nach der Aufnahme des Mannes in der Klinik eine 38-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Oberpfälzerin befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.Mit schweren Symptomen war der Mann heute vor zwei Wochen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte, die bei ihren Untersuchungen deutliche Hinweise auf eine Vergiftung feststellten, verständigten die Polizei.Im Zuge der umgehend aufgenommenen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof verdichteten sich die Erkenntnisse, dass eine 38-Jährige aus dem Bekanntenkreis dem 64-Jährigen eine gesundheitsschädliche Flüssigkeit verabreicht hatte. Kriminalbeamte nahmen die Frau vorläufig fest und stellten entsprechende Beweismittel sicher. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen die Oberpfälzerin wegen versuchten Mordes. Sie sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft dauern an. "Der Fall wirft viele Fragen auf", sagt Anne Höfer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth. Vor allem das Motiv des mutmaßlichen Mordanschlags sei Gegenstand der Ermittlungen. Näheres könne aber derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich bekanntgegeben werden.