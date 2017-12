Vermischtes Wunsiedel

13.12.2017

Ein Brand in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Luisenburgstraße hat am Mittwochvormittag einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Gegen 10 Uhr brach das Feuer in einer Lackierkabine der Fertigungshalle aus. "Das rasche Eingreifen der zahlreich alarmierten Einsatzkräfte konnte ein großflächiges Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Gebäudes verhindern", informiert die Polizei. Verletzt wurde niemand. Auch für die Anwohner habe es keine Gefahr durch die Rauchentwicklung gegeben.Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro. Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Hof waren wegen der Brandursache vor Ort. Warum das Feuers ausbrach, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.