Vermischtes Wunsiedel

09.08.2017

52

0 09.08.201752

Marktredwitzer Polizisten und Selber Schleierfahndern haben am Montagabend fünf Ladendiebe festgenommen. Zuvor waren die Diebe mit Ware eines Bekleidungsgeschäfts durch Marktredwitz geflüchtet.

Erfolgreiche Fahndung

Komplize bei weiterem Diebstahl erwischt

Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Wölsauer Straße haben am Montag gegen 17.15 Uhr zwei Ladendiebe bemerkt. Diese hatten laut Polizeiangaben mehrere Kleidungsstücke in ihre Tasche gesteckt. Als sie aufflogen, flüchteten sie zu Fuß. Die Mitarbeiter des Geschäfts verfolgten die Täter zunächst. Die Diebe konnten aber entkommen. Während der Flucht entledigten sie sich der präparierten Tasche mit mehreren gestohlenen Jeans.Polizeibeamte aus Marktredwitz und Selb nahmen die Fahndung auf. Bereits kurze Zeit später fanden sie ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatorts. Nachdem sich der Tatverdacht gegen die vier Insassen des Autos erhärtet hatte, brachten die Polizisten das Quartett zur Dienststelle. Eine Angestellte des Bekleidungsgeschäfts erkannte dort einen der Männer wieder.Den Beamten gelang es, einen Komplizen bei einem anderen Ladendiebstahl festzunehmen. Er war nahezu zeitgleich in einem weiteren Einkaufsmarkt auf Diebestour gegangen und war vom Personal ertappt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof erging am Dienstag Haftbefehl gegen zwei 47 und 53 Jahre alte Männer der Gruppe.