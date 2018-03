Beruflich verschlug es den Professor der Mathematik in die USA und später nach Deutschland, wo er in München und Berlin an der Universität lehrte. De Spiller ist Autor mehrerer Fachbücher. Vor einigen Jahren verschlug es ihn in die Oberpfalz, um hier seinen Lebensabend zu verbringen.Seit 2016 lebt er im Seniorenheim Löffler, wo er liebevoll gepflegt und umsorgt wird. Zum Jubeltag gratulierten unter anderen Bürgermeister Ernst Schicketanz , Heimleiterin Irina Löffler sowie das Personal.