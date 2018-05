Aus den Regionen

Mofafahrer stirbt nach Unfall bei Ursensollen Beim Abbiegen auf die Kreisstraße 4 bei Oberhof hatte der 15-Jährige offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Ein Gutachter soll jetzt die genaue Ursache klären.

Schwarzfahrer geht auf Zugbegleiterin und Polizistin los Erst beleidigte er eine Zugbegleiterin, dann griff er eine Polizeibeamtin an: Ein 23-Jähriger Schwarzfahrer verlor am Freitag im Zug von Regensburg nach Schwandorf vollkommen die Beherrschung,

Betrugsmasche mit Gewinnspiel Polizei warnt vor falschen Polizisten

Dreiste Unfallflucht am Stadtbad Eine dreiste Unfallflucht beging am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer in Weiden. Er muss damit rechnen, in diesen Tagen Besuch von der Polizei zu bekommen.

Hauptzollamt ermittelt wegen Mindestlohn Gewerkschaft NGG fordert mehr Kontrollen im Kreis Schwandorf

Mauer nach Regenguss teils eingestürzt Der Regen war so heftig, dass die Mauer eines Firmengeländes im Fensterbacher Ortsteil Dürnsricht teilweise wegbrach.

Springer und wilde Hühner Wenn 21 Waidhauser Vereine zum Seefest einladen, geht es zwei Tage lang rund. Hüpfburg, "Crazy Jumpers", "Wild Chixx", "Käpt'n Blaubär" und "Bayerisch Döner" locken in die Freizeitanlage Bäckeröd.

Feldhäcksler brennt aus Rund eine halbe Million Euro Gesamtschaden entstanden am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei einem Brand eines Feldhäckslers abseits der Bundesstraße 22 auf Höhe Tännesberg. Bei der Fahrt nach Schwarzenfeld geriet vermutlich durch einen …

Mopedfahrer kracht in Dacia Burkhardsrieth. Eine 58-jährige Dacia-Fahrerin aus Pleystein hat am Pfingstmontag gegen 15.45 Uhr beim Abbiegen einen Mopedfahrer übersehen. Mit ihrem Duster fuhr sie laut Polizeiangaben von Spielhof kommend in die Kreisstraße NEW 50 auf …

Feurige Fahrt Sie wollten heimlich ein paar Runden drehen. Was sie damit auslösten, damit hätten die beiden Jugendlichen aus Kainsricht bei Gebenbach wohl kaum gerechnet: Die beiden kurvten am Montagabend mit einem Opel Corsa auf einer Wiese herum.

Polizisten befreien Hund aus überhitztem Auto Polizisten haben am Dienstag in Schwandorf einen Hund aus einem überhitzten Auto gerettet. Nach Angaben der Ermittler war das Tier eineinhalb Stunden in einem geparkten Wagen eingesperrt.

Reinigungsmaschine geht in Flammen auf Rund 40.000 Euro Sachschaden entstand am Montagnachmittag bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Hof.

Polizei Hof ertappt Autodieb auf frischer Tat Gattendorf. Der 32-jährige Autodieb kam am frühen Dienstagmorgen nicht weit: Beamte der Polizeiinspektion Hof stoppten den Mann nahe Gattendorf.

63-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt Hardtheim. Am Freitag, 18. Mai, wurde bei einem Unfall bei Floß eine 63-Jährige aus Püchersreuth leicht verletzt.

Sauna steht in Flammen Ein defekter Saunaofen verursachte laut Polizei am Montagabend einen Vollbrand im Wellnessbereich eines Einfamilienhauses und sorgte für einen Gesamtschaden von rund 150.000 Euro. Die Bewohner des Anwesens, eine älteres Ehepaar, hatte das …

Von Förderband erfasst und getötet Rötz. In einem Ziegelwerk in Rötz (Landkreis Cham) ist ein Mann aus ungeklärter Ursache von einem Förderband erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Radler bei Sturz schwerst verletzt Schwerste Kopfverletzungen zog sich am Pfingstmontag ein Radfahrer zu. Eine Gruppe von fünf Radlern war auf Tour durch die Stadt. Gegen 17.30 Uhr wurde die Gruppe von einem starken Gewitterschauer überrascht.

Tochter verpasst Mutter Ohrfeige In einem Mehrfamilienhaus kam es am Montagabend zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter.

Kugelgrill und Rasenmäher aus Garten gestohlen Muss man jetzt sogar den Grill vor Dieben sichern? Einem 31-Jährigen aus Weiherhammer hätte dies jedenfalls geholfen. Ihm wurde zwischen Samstagabend und Montagabend sein Kugelgrill und obendrein ein Handschieberasenmäher aus dem Garten …

Unbekannte klauen Diesel aus Lastwagen 800 Liter Diesel haben Unbekannte in Regensburg aus einem Lastwagen gezapft.

Einsatzkräfte müssen Waldbrand bekämpfen Das hätte schlimm enden können. Am Pfingstmontag gegen 16.40 Uhr entdeckte ein zufällig vorbeikommender Radfahrer eine starke Rauchsäule in einem Waldstück zwischen Penzenreuth und der Holzmühle bei Eschenbach. Die eintreffende Feuerwehr …

Marihuana und verbotene Messer Bei der Kontrolle eines Zugs aus Tschechien unterzogen Polizeibeamte zwei Reisende aus dem Landkreis Nürnberger Land einer Überprüfung. Bei einem 15-Jährigen fanden sie eine kleine Menge Marihuana. Er räumte ein, dass er zu Hause weiteres …

Eine der sichersten Gegenden Bayerns Steigende Aufklärungsquote, weniger Verbrechen: Die Polizeibeamten sorgen rund um Vilseck und Freihung für Sicherheit und Ordnung. Sie stellen den Bürgermeistern statistische Erhebungen vor.

Autofahrerin übersieht 19-jährigen Mopedfahrer Eine 58-jährige Dacia-Fahrerin aus Pleystein fuhr am Pfingstmontag gegen 15.45 Uhr mit ihrem Duster, in dem sich noch ein Beifahrer befand, auf der Gemeindeverbindungsstraße aus Spielhof kommend und wollte in die vorfahrtsberechtigte …

Drogen zwischen Pobacken entdeckt Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei Bärnau und der Waldsassener Schleierfahnder erwischte einen 43-Jährigen aus Mittelfranken am Mittwoch beim Schmuggeln von Drogen. Schnell keimte bei den Fahndern bei einer Kontrolle der Verdacht …