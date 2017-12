Der Film "Kommen Rührgeräte in den Himmel?" erzählt die Geschichte einer Entdeckung: Eine junge Designstudentin findet auf einem Flohmarkt in Jena ein orangefarbenes "RG 28" aus dem ehemaligen VEB Elektrogerätewerk Suhl.

Dieses Rührgerät ist 30 Jahre alt und läuft immer noch. "Was ist das Geheimnis dieser Langlebigkeit?" fragt sich Carmen und macht sich auf die Suche. Sie trifft Menschen, die diese Geräte vor über 30 Jahren gebaut haben, besucht Wertstoffhöfe und wirft Fragen auf: Wieso landen bei uns eigentlich so viele Elektrogeräte schon in jungen Jahren auf dem Wertstoffhof? Was geschieht mit all den Geräten?Die Initiativen "Zukunftsakademie", "Öko-Modellregion" und "Fairtradestadt Amberg" zeigen den Film am Dienstag, den 12. Dezember um 19:30 Uhr in der Reihe "Zukunftskino" im Cineplex Amberg. Zum anschließenden Gespräch mit dem Publikum haben die Veranstalter Georg Pirzer eingeladen. Der Rundfunk- und Fernsehtechniker im Unruhestand beschäftigt sich intensiv mit dem Thema des Films und engagiert sich für nachhaltige Lösungen.