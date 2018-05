Domenika Mayer (LAC Quelle Fürth) ist endgültig in der deutschen Spitze angekommen. Nach Platz fünf bei den Titelkämpfen im Cross nun der nächste Höhepunkt: In 34:57,99 Minuten war die junge Mutter so schnell wie noch nie über 10 000 Meter auf der Bahn oder auf der Straße und belegte Rang vier bei den deutschen Langstreckenmeisterschaften in Pliezhausen. Bereits nach zwei der 25 Runden musste Domenika Mayer das Rennen ganz alleine bestreiten. Die vor ihr liegenden Läuferinnen versuchten die EM-Norm zu erreichen, und die nächste Gruppe war etwas zu langsam. Mit einer starken Schlussrunde knackte die Polizistin aus Amberg die 35-Minuten-Marke. Anna Gehring (ASV Köln) siegte in 33:33,96 vor Deborah Schöneborn (LG Nord Berlin in 33:37,48). Bronze holte sich Thea Heim (LG Regensburg) mit 34:35,40.