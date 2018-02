Katzenbilder sind der Renner im Internet. Aber auch in Natura lieben die Deutschen die Samtpföter heiß und innig. Sie sind ihr liebstes Haustier, liegen weit vor Hund, Hamster, Wellensittich und Co. Wer besonders hübsche Katzen live sehen und schnurren hören will, ist am Wochenende 10. und 11. Februar im ACC richtig. Hier wird aus dem großen Saal buchstäblich ein Catwalk der Schönheiten.

Zum zweiten Mal ist die internationale Rassekatzenausstellung des Cat Clubs Germany (CCG) in Amberg zu Gast. Schon 2015 war ihre Premiere mit rund 1500 Besuchern nach Auskunft der Veranstalter ein voller Erfolg. Und auch diesmal rechnet CCG-Vorsitzender Thomas Haase nicht mit Katzenjammer, sondern regem Interesse. Das belegen nach seinen Worten schon die bis jetzt vorliegenden Anmeldungen der Teilnehmer mit rund 140 Tieren.Bis Ende nächster Woche würden es bestimmt noch bis zu 170 Vierbeiner, die mit ihren Herrchen oder Frauchen aus ganz Süddeutschland, Teilen Österreichs, Ungarns und der Tschechischen Republik nach Amberg an die Vils kommen.Bei den Juroren, die alle registrierten Tiere in den drei Klassen Kurz-, Lang- und Halblanghaar je nach männlich und weiblich sowie in drei verschiedenen Alterskategorien (plus extra kastrierte Tiere) bewerten, ist die Herkunftsbreite noch bunter.Aus Weißrussland, Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn und Berlin reisen die sechs Kampfrichter an, wie Thomas Haase informierte. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden nach seiner Mitteilung die Bewertungen nach bestimmten Schönheitskriterien und Zuchtstandards für die jeweilige Rasse und Klasse statt. Die Besucher werden an beiden Tagen zum Beispiel Bengalen, Burmesen, Perser, Maine Coon- und norwegische Waldkatzen sowie eine amerikanische Snowshoecat sehen.Der Eintritt kostet für Erwachsene vier und für Kinder ab zwölf Jahren 2,50 Euro; die Familienkarte liegt bei zehn Euro. Der Cat Club Germany bezeichnet sich als größter Verein für Katzenfreunde und Züchter samt regelmäßigen Ausstellungen in Süddeutschland und veranstaltet jedes Jahr vier dieser Schauen (seit 2011). Nach Amberg folgen drei weitere in Garching, Wiesentheid, Moosburg.