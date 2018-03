Die Metropolregion Nürnberg zeigt Gesicht - mit der neuen Imagekampagne, aber auch mit ihrer Geschäftsführerin. Bei dem Zusammenschluss von 44 Städten und Landkreisen hält Christa Standecker die Fäden in der Hand, eine gebürtige Hahnbacherin.

-Sulzbach. Christa Standecker ist die Frau, die im Hintergrund alles dafür tut, damit die Metropolregion Nürnberg in der Erfolgsspur bleibt. Anfangs vor allem von den Oberpfälzern skeptisch beäugt, hat sich der Verbund der Landkreise und kreisfreien Städte rund um den Großraum Nürnberg mittlerweile etabliert. Wir haben mit der gebürtigen Hahnbacherin gesprochen, wie es dazu kam.Standecker: Nein, sie ist nicht hinderlich, sondern eher förderlich! Die Oberpfälzer sind das Salz in der Suppe der Metropolregion Nürnberg. Durch ihre barocke Feste-Kultur, ihren prägnanten Dialekt und nicht zuletzt den Zoigl und die Bauernseufzer bereichern sie die Oberpfälzer die Metropolregion kulturell.Ich habe meine Kindheit und Jugend in der Oberpfalz verbracht. Erst nach meinem Abitur mit knapp 18 Jahren ging es hinaus in die Welt. Die Oberpfälzer Lebensweise und Kultur haben mich stark geprägt. Dazu gehören das "Geradeheraus" und die Verlässlichkeit. Mitgenommen habe ich eine bodenständige Weltneugier und eine starke Werteorientierung. Sie hilft, in all dem Wandel eine gute Richtung zu finden und zu halten.Das Thema Hochschule und Wissenschaft wird seit Anfang gespielt. Schon 2009 fand einer der ersten Wissenschaftstage der Metropolregion in Amberg statt. 2019 soll der 13. in Weiden stattfinden. Zudem macht das Siemens-Werk in Amberg Stadt und Landkreis bekannt. Im vergangenen Jahr waren wir mit gut 50 Unternehmerinnen und Unternehmern dort. Dann ist die hohe Lebensqualität ein Pluspunkt. Die Regionalinitiative "Original Regional aus dem Amberg-Sulzbacher Land" ist vor kurzem gestartet. Mehr als 60 Betriebe gibt es, die ihre landwirtschaftlich erzeugten Produkte direkt ab Hof oder auf Bauernmärkten verkaufen.Wie wirtschaftlich eng verflochten der Landkreis und die Stadt mit dem Ballungsraum sind, zeigen die Pendlerverflechtungen. Täglich pendeln aus Amberg und Amberg-Sulzbach gut 2000 Personen in die Stadt Nürnberg und nach ganz Mittelfranken knapp 4900.Als 2008 der Paneuropa-Radweg von Paris über Nürnberg nach Prag mit einem Metropolregions-Fest in Nürnberg eröffnet wurde, reiste zu unserer Überraschung ein ganzer Bus mit begeistertem Bürgermeister und Bürgerschaft aus Eslarn an. Der damalige Landrat Simon Wittmann hatte seinen Bocklradweg als Teil der großen Europäischen Verkehrsachse Paris Nürnberg Prag verstanden und deshalb in die Metropolregion eingebracht. Für die Nürnberger, Erlanger und Fürther ist Eslarn freilich weit weg. Aber der Paneuropa-Radweg zeigt, um was es in der Metropolregion geht: wir sind gemeinsam angebunden an großräumige europäische Verkehrsachsen und haben deshalb gemeinsame Interessen. Wenn wir uns zusammentun, erreichen wir mehr. Der Erfolg des Paneuropa-Radwegs belegt das.Kennen Sie den Spruch: "Jeder echte Nürnberger hat eine Oberpfälzer Großmutter"? Es ist tatsächlich so, dass die Oberpfälzer geschichtlich die wichtigste Gruppe der Zuwanderer sind, Stichwort Industrialisierung. Nicht nur das: In meiner Kindheit haben Busse von Quelle, Grundig und anderen Großunternehmen Oberpfälzer eingesammelt, zur Arbeit und wieder nach Hause gebracht. Der Einfluss war so stark, dass der Nürnberger heute nicht mehr zu den fränkischen Dialekten gezählt wird, sondern eine Ausnahmestellung hat.Die 57 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte in der Metropolregion vertreten in der Tat ganz unterschiedlich strukturierte Teilräume mit insgesamt 3,5 Millionen Einwohnern. Wir sind durch und durch polyzentral, das heißt "vielgestaltig". Da gibt es den hochverdichteten Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwabach mit anliegenden Landkreisen und rund 1,5 Millionen Einwohnern. Die verbleibenden zwei Millionen Einwohner teilen sich auf mittelgroße Städte wie Amberg, Bamberg, Coburg mit Einwohnern zwischen 40 000 und 80 000 Einwohnern auf, sowie auf kleine Städte und Gemeinden.Da sind sich alle einig: es ist ein Vorteil. Der gute Stadt-Land-Mix ist in die Zukunft gedacht nachhaltiger als eine durch eine dominante Großstadt geprägte Metropolregion. Wir wollen die bestehende polyzentrale Struktur mit Städten und Kommunen unterschiedlicher Größe und mit ländlichen Räumen stärken. "Ein Netz mit vielen starken Knoten" ist unser Bild für die Metropolregion in der Zukunft. Deshalb wurden wir beispielsweise für die OECD-Studie "Rural-Urban Partnerships" ausgewählt, die weltweit Regionen mit Stadt-Land-Kooperationen untersucht hat.Der Drang zu Kooperationen hat einen guten Grund: die administrativen Grenzen der Landkreise und Städte sind zur Erfüllung von speziellen Aufgaben und Herausforderungen nicht ausreichend. Ursachen dafür sind veränderte Lebensgewohnheiten, Wirtschaftswachstum und technologischer Fortschritt. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Mobilität: Wir bewegen uns im Alltag in immer größeren Räumen. Um diese Mobilität für ihre Bürger sicherzustellen, sind Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach seit vielen Jahren Teil des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN).Auch bei Flächen- und Erweiterungsfragen von Unternehmen muss und wird über Stadt- und Gemeindegrenzen hinausgedacht. Hier greift der angesprochene gemeinsame Wirtschaftsraum Amberg plus Umlandgemeinden. Sie sehen: Kirchturmpolitik ist nicht mehr mit unserer heutigen Zeit vereinbar. Kooperation heißt die Erfolgsformel. Die Zukunft gehört den Netzwerkern und denen, die zusammenarbeiten.Regensburg ist als Wirtschaftsraum unter anderem stark nach Oberbayern und Tschechien verflochten. Verflechtungen in die Metropolregion gibt es; sie sind aber offensichtlich nicht so bedeutsam, als dass die Stadt eine Kooperation anstrebt.