Das "Gemüsenetzwerk" der Öko-Modellregion ist auch am kommenden Wochenende auf dem Amberger Krüglmarkt am Malteserplatz aktiv: Gemeinsam mit Gärtnermeisterin Tanja Götz bietet die Gruppe unter anderem Gemüsepflanzen und Saatgut besonderer Sorten zum Tausch an. Mehr als 60 Bohnensorten sind dabei.Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Öko-Modellregion unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/ .