Vermischtes Ammerthal

14.05.2018

14.05.2018

Vorsitzende Anita Knorr freute sich über die Resonanz. Pfarrer Klaus Hausmann erteilte dem Bauwerk seinen Segen. Bürgermeisterin Alexandra Sitter würdigte die gute Zusammenarbeit und brachte als Geschenk ein Schild für die neue Garage mit. Die Gemeinde bezuschusste im Vorfeld den Neubau an der Dietersberger Straße.

Anwesend waren auch Bezirksvorsitzender Christian Benoist und Kreisvorsitzender Reinhard Ott. Benoist unterstrich die Wichtigkeit der Mitgliedschaft bei der Siedlergemeinschaft. "Denn nicht jeder Häuslebauer will und kann sich alle Geräte kaufen. Er übergab eine Spende des Verbands Wohneigentum und einen Zuschuss des Siedlerförderungswerks. Auch Josef Hassel von der Raiffeisenbank Ammerthal und Florian Kühnel von der Sparkasse Amberg-Sulzbach übergaben an Vorsitzende Anita Knorr eine Spende."Nicht jeder Gärtner braucht täglich einen eigenen Häcksler", so Knorr. Diese Weisheit lässt sich auf viele Geräte übertragen, die ein Freizeitgärtner für die Ausübung seines Hobbys in der Gartensaison braucht. Insbesondere vor diesem Hintergrund der Einweihung, aber auch im Angesicht der Tatsache, dass im technischen Gartenbedarf die Kaufpreise enorm zugenommen haben.In ihrer Rede ließ Anita Knorr die Plan- und Bauphase noch einmal Revue passieren. Die Planungen begannen im Sommer 2016, Beginn war im März 2017, zwischendrin gab es einige Widrigkeiten zu überwinden, zum Beispiel Wasser in der Baugrube. "Aber mit vielen ehrenamtlichen Helfern wurde die Garage mit etwa 230 ehrenamtlich eingebrachten Stunden fertiggestellt." Auch Geldspenden trugen letztendlich zur Verwirklichung des Projektes mit bei, so Knorr. Nach dem Dank an die Unterstützer gab es Kaffee und Kuchen. Stephan Knorr übernahm das Spieleangebot für die Kinder.