"Christus, der Leuchtturm unseres Lebens" das Motto in der St.- Nikolaus-Kirche

Vermischtes Ammerthal

23.05.2018

"Christus, der Leuchtturm unseres Lebens" - unter diesem Motto feierten 15 Mädchen und Buben in der St.-Nikolaus-Kirche mit Pfarrer Klaus Haußmann Erstkommunion. In einem feierlichen Kirchzug zogen die Kinder mit Eltern und Geschwistern ein. In großen Teilen wurde die Messe von den Erstkommunikanten selber mitgestaltet: So übernahmen die Kommunionkinder die Lesung und die Kyrierufe. Die Fürbitten trugen die Eltern vor. Für den musikalischen Rahmen sorgte ein Projektchor unter Leitung von Ulrike Bauer. So hatte sich ein gemischter Chor aus Frauen, Männern und Kindern zusammengefunden und extra für das große Fest geprobt. Die ihnen bekannten Lieder sangen die Erstkommunikanten kräftig mit. Diese hatten dem Geistlichen und ihren Eltern für jedes Kind ein Boot aus Holz gebastelt, das als Besatzung jeweils ein Bild des Kommunionkindes hatte. Die 15 Schiffchen wurden unter dem selbstgebastelten Leuchtturm vor dem Altar aufgebaut. "Die Kommunionkinder mögen einen Tag der Erstkommunion erleben, der ihnen immer in guter Erinnerung bleibt", wünschte Haußmann (Mitte), "weil sie Jesus begegnet sind, ihrem besten Freund. Und dass sie Menschen bei sich haben, an denen sie erkennen: Auf diesen Jesus kann ich mich verlassen, an seiner Seite kann ich froh auf das große Abenteuer Leben zugehen, weil er mich liebt und weil er auch dann noch etwas kann, wenn kein anderer mehr weiterweiß." Auch die gemeinsam formulierte Erneuerung des Taufgelöbnisses war für den Pfarrer ein Zeichen dafür, dass dieser festliche Gottesdienst etwas Besonderes war. Beendet aber hat diesen Festtag eine beeindruckende Dankandacht am Nachmittag. Bild: exb