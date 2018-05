Die Kastelruther Spatzen sind wieder im Anflug. Sie sind der Inbegriff der Volksmusik und ein Phänomen. Am Samstag, 2. Juni , spielen sie ab 20 Uhr auf dem Unteren Markt in Auerbach. Die sieben Vollblutmusiker stehen für Heimatliebe, Tradition, für die Freude am Leben und an der Musik. Karten für ihr Konzert in Auerbach gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf nt-ticket.de. Bild: Christian Brecheis