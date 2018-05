CSU auf Ortstermin in der Michelfelder Straße

Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten machte sich die Auerbacher CSU ein Bild der "neuen Michelfelder Straße". Besonders gefielen die Haltebuchten für die Schulbusse. Es handele sich um eine optische Aufwertung und ein Plus an Sicherheit. Die Sanierung der Michelfelder Straße habe von Anfang an die Unterstützung der CSUgefunden. "Wenn es darum geht, dass unsere Stadt schöner und lebenswerter gemacht wird, trägt die CSU Vorschläge gerne mit", sagte Fraktionssprecher Herbert Appl. Bild: exb