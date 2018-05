Steht der Verband Wohneigentum im Michelfeld mit seinen derzeit 184 Mitgliedern vor der Auflösung? Eine Zukunft hat der Ortsverband nur dann, wenn es beim zweiten Anlauf in drei Wochen gelingt, einen neuen Vorsitzenden zu finden.

Siedler Michelfeld Ehrungen



Zehn Jahre Mitgliedschaft: Elisabeth Kirsch, Andreas Schaffer, Franz Pittner



20 Jahre Mitgliedschaft: Peter Schmiedl, Karl Merkl, Ludwig Voh, Werner Speckner, Peter Friedl, Richard Haberberger, Thomas Leisner, Werner Nürnberger, Johannes Lindner, Günther Ziegler, Brigitte Ziegler, Petra Neubauer, Gabriele Walter, Bernhard Meier, Jürgen Lindner, Fritz Falkner, Mathilde Bauer.



Neuwahlen



1. Vorsitzender: noch unbesetzt



2. Vorsitzender: Wenzel Voh



Kassier: Stefan Dietl



Schriftführer:



Kassenprüfer: Konrad Scherm, Rainer Hollfelder



Beirat: Karin Wolfram, Elke Windisch, Karlheinz Bauer . (cs)

Michelfeld. Trotz aller Beschwörungen des Kreisvorsitzenden Reinhard Ott meldete sich in der Jahreshauptversammlung niemand, der Führungsverantwortung übernehmen wollte. Der bisherige Vorsitzende Wenzel Voh will in die zweite Reihe zurücktreten. Alle weiteren Posten konnten bei der Neuwahl für vier Jahre besetzt werden.Ein zweiter Versuch, die Spitze zu besetzen, soll am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Schenk gestartet werden. Bis dahin wird Wenzel Voh als 2. Vorsitzender kommissarisch den Ortsverband führen.Voh hielt einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr, in dem der Ortsverband seine Aktivitäten etwas zurückgefahren habe. Mit einem Dankeschön würdigte er den ehrenamtlichen Einsatz. Er erwähnte die Verteilung der Verbandszeitung, das Unterstellen und den Verleih des Vertikutierers. Reparaturen erledigt Erwin Beyer.Als Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Michelfeld besuchte der Ortsverband Wohneigentum nicht nur dessen Hauptversammlung. Gemeinsam stellten beide Vereine Maiwanderung zum Walberlafest und eine Tagesfahrt nach Furth im Wald auf die Beine. Siedler halfen auch beim Sommerfest des Fördervereins von Regens Wagner mit, dem der Ortsverband ebenfalls angehört. Das große Interesse an der Besichtigung des Wasserwerks Ranna zwang dazu, zwei Termine anzusetzen.Unabhängig vom der Wahl eines Vorsitzenden, ist für dieses Jahr kein Siedlerfest geplant. Gesichert ist dagegen ein Ausflug, organisiert vom Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Michelfeld, am Samstag, 21. Juli, ins Fichtelgebirge und in den Steinwald. Auch an der Heizölsammelbestellung rechtzeitig vor der Kälteperiode wollen die Siedler in Michelfeld festhalten.Der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages durch den Verband um 20 Cent zum Jahresbeginn 2018 folgt eine weitere um 10 Cent zum 1. Januar 2019. Auf Ortsebene soll versucht werden, die Anhebung abzufangen.Eine Menge an Informationen brachte der im März neu gewählte Kreisvorsitzende Reinhard Ott mit. Sein Tipp rund um die Versicherungen hieß, den Bestand zu überprüfen: "Grobe Fahrlässigkeit nicht mit zu versichern, ist grobe Fahrlässigkeit." Die Brandversicherung sollte auch Abbruch und Schuttbeseitigung enthalten. Zur Straßenausbaubeitragssatzung hielt er fest, dass die Popularklage erst dann zurückgezogen werde, wenn feststeht, dass Eigenheimbesitzer nicht mehr zur Kasse gebeten werden.