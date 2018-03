Vermischtes BY Bayern

28.02.2018

6

0 28.02.2018

Zu "Pest im Anmarsch":

Wahr ist: In Deutschland gibt es noch keine Afrikanische Schweinepest (ASP). Aber in den Wirtshäusern und Restaurants bestellen die Gäste keinen Wildschweinbraten mehr. Eine seltsame Angst geht um, obwohl bekannt ist, dass sich der Mensch nicht mit ASP anstecken kann - und wenn der Braten durchgegart ist, erst recht nicht. Für uns Jäger bedeutet dies aber, dass wir die völlig gesunden, frisch erlegten Wildschweine nicht mehr verkaufen können. Aus welchem Grund soll ich Wildschweine jagen? Für die letzte Sau bekam ich gerade mal einen Euro pro Kilo, musste aber dafür einen halben Tag lang telefonieren. Doch für eine Sau, die "verstrahlt" ist und einen willkürlich festgesetzten Wert (in jedem Land gilt ein anderer) von 600 Becquerel überschreitet, bekomme ich circa 200 Euro. Warum also nicht auch für ein Wildschwein, das der Abschuss-Panik zum Opfer fällt?Dr. Hans Höllein, 92253 Schnaittenbach