Mit 300 PS starken Cupra über den Slalomkurs auf der Eispiste.Mit Leon X-Perience durch eine tief verschneite Klamm.Mit Ateca 4Drive Bergauf- und Bergabfahrten am ehemaligen Mundellift, wo sonst Ski- und Snowboardfahrer die Piste hinunterwedeln.Im Seat Alhambra 4Drive zum zünftigen Hüttenabend in die Ropfer-Stub'm.Man kann es auf einen Nenner bringen: Die Allradtechnik ist formidabel, regelt die Kraft millisekundenschnell an das Rad, wo sie gebraucht wird, um selbst aussichtslos erscheinende Situationen zu meistern. Programme helfen beim Anfahren und beim Bergrunterkommen, dass es eine helle Freude ist. Mag man da noch mit einer angetriebenen Achse auskommen? Eigentlich nicht.