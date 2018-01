Barcelona. Nach dem Mega-Transfer des brasilianischen Mittelfeldstars Philippe Coutinho zum FC Barcelona muss der 25-Jährige gleich für drei Wochen pausieren. Der 25-Jährige leide an einer Oberschenkelverletzung und werde erst in etwa 20 Tagen sein erstes Spiel für die Katalanen bestreiten können, teilte der Club auf seiner Website mit. Am Montagmittag hatte der umworbene Offensivspieler, der den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool nach fünf Jahren verlassen hatte, seinen Vertrag unterschrieben.