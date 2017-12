Madrid. Der 270. Clásico birgt mehr Zündstoff als sonst. Mitten in den politischen Turbulenzen nach der Katalonien-Wahl steht zwar der Sport im Vordergrund. Doch beim Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona könnte am Samstag (13 Uhr) schon vor Ende der Hinrunde der La Liga eine Vorentscheidung fallen. Nach 16 Spieltagen liegen die Katalanen bereits elf Punkte vor den Königlichen, die ein Spiel weniger haben. Ein Sieg der Gäste um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi würde die Titelverteidigungs-Träume von Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Weltmeister Toni Kroos & Co. praktisch zum Platzen bringen.

Real-Kapitän Sergio Ramos weiß, worum es geht: "Aufgrund unserer Situation ist ein Sieg am Samstag Pflicht." Dabei ist ein Sieg von Barça alles andere als unwahrscheinlich. Während Real in der Liga schwächelt und auch in der Champions-League mehr Mühe als sonst hatte, präsentieren sich die Katalanen seit Wochen in konstant guter Form. Nachdem man im August im spanischen Supercup Real zwei Mal unterlag, ging es für das Team von Neu-Trainer Ernesto Valverde nur noch bergauf. In 24 Begegnungen gab es 19 Siege und fünf Remis. Pleiten? Null.