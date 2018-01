Detroit. Die Autobauer wollen gegen den Trend eines insgesamt schwächeren US-Geschäfts ankämpfen und den wichtigen Markt mit neuen Modellen aufrollen. Beim größten Branchentreffen Nordamerikas auf der Messe in Detroit stellen die deutschen Anbieter und Konkurrenten aus aller Welt von Montag an zahlreiche Premieren vor. Auch Daimler will mit seinem Kernsegment Mercedes-Benz an den wieder besser ausgefallenen Dezember anknüpfen. Vorstandschef Dieter Zetsche präsentierte im Michigan Theater die neue Version der G-Klasse - den Geländewagen, den Daimler seit 1979 im österreichischen Graz von Magna Steyr fertigen lässt.

Zetsche verwies auf die in den USA zum geflügelten Wort gewordene Modellbezeichnung "G-Wagon" und ließ als Stargast den geborenen Grazer Arnold Schwarzenegger auftreten. Der Schauspieler machte Witze übers Facelifting - ein sowohl in der Autoindustrie als in Hollywood gebräuchliches Verjüngungsverfahren. Er und Zetsche tranken zum Schluss für die Kameras einen Schnaps.