Vermischtes Edelsfeld

18.05.2018

Genau wie das Eisen hält ihre Ehe Angriffen stand, ohne an Substanz zu verlieren: 65 Jahre lang haben Karl und Maria Regler gute und schlechte Zeiten erlebt, den Kampf gegen Krankheiten aufgenommen und manche Bewährungsprobe bestanden.

"Das größte Glück in meinem Leben ist meine liebe Frau Maria, die mir mit Rat und Tat immer zur Seite steht - wie am ersten Tag", sagt Karl Regler. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, die ihnen sechs Enkel geschenkt haben. Der ganze Stolz des eisernen Hochzeitspaars sind fünf Urenkel, die ihnen viel Freude bereiten und sie jung halten.Als Kind ging Maria Regler sechs Kilometer einfach zu Fuß von Streitbühl nach Edelsfeld zur Schule. Heute kaum mehr denkbar. Später, nach der Hochzeit, hat sie einen Großteil der Arbeiten in der Landwirtschaft übernommen. Karl Regler bekam neben seiner Arbeit als Postbote und Landwirt viele Ehrenämter in der Politik, in der Kirchengemeinde und bei der Feuerwehr Edelsfeld angetragen. Freude machte ihm auch die Arbeit im Garten.Höhepunkte und auch Niederlagen markieren den kommunalpolitischen Weg von Karl Regler, der sich über drei Jahrzehnte erstreckt. Fünf Jahre wirkte er als Bürgermeister, 19 Jahre als 2. Bürgermeister und sechs Jahre als Gemeinderat. Er bekam die Kommunale Verdienstmedaille verliehen, und seit Mai 1996 darf er sich Ehrenbürger der Gemeinde Edelsfeld nennen. "In der Flurbereinigung bin ich als langjähriges Vorstandsmitglied stolz darauf, dass ohne großen Streit die Arbeit erledigt wurde", bemerkt Karl Regler.