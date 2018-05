Silberne Konfirmation in St. Stephanus in Edelsfeld

Vermischtes Edelsfeld

21.05.2018

Pfarrer Matthias Ahnert begrüßte sechs Konfirmanden des Jahrgangs 1993 zum silbernen Jubiläum in der Stephanuskirche. Zwei weitere waren verhindert; einer ist bereits verstorben.

Beim Blick 25 Jahre zurück fielen dem Geistlichen der damals amtierende US-Präsident Bill Clinton und Bundeskanzler Helmut Kohl ein. "Vielleicht wurden die Eltern damals schon ein wenig anstrengend, und die Backstreet Boys waren fast wichtiger als die Vorbereitung auf die Konfirmation", sprach er die Jubilare an. Doch auf die Frage des damaligen Pfarrers Roland Raum "Wollt ihr mit Christus in eurem Leben leben?" hätten sie alle "Ja, mit Gottes Hilfe" geantwortet. Das gemeinsame Abendmahl bestätigte dies.Danke sagen für 25 Jahre gelebten Glauben war das Ansinnen der Jubelkonfirmanden. Natürlich gab es auch viel aus dieser Zeit beim Treffen am Nachmittag zu erzählen.