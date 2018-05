Vermischtes Ensdorf

22.05.2018

50 Firmlinge in der Pfarrkirche St. Jakobus in Ensdorf

"Ich will euch näher bringen den Heiligen Geist;" überschrieb Probst Maximilian Korn aus Paring seine Predigt: Mehr als 50 Mädchen und Buben aus den katholischen Pfarreien Ensdorf, Rieden, Vilshofen, Ebermannsdorf, Theuern und Pittersberg spendete er in der Pfarrkirche St. Jakobus das heilige Sakrament der Firmung. Mit dem Lied "Der Geist des Herrn erfüllt das All" von Gerhard Tschaffon an der Orgel begleitet, begann der feierliche Gottesdienst. Probst Maximilian Korn zelebrierte ihn gemeinsam mit dem Hausherrn, Pfarrer Pater Hermann Sturm und den Pfarrern der beteiligten Pfarreien Gottfried Schubach (Rieden/Vilshofen), Herbert Grosser (Ebermannsdorf/Theuern) und Josef Beer (Pittersberg)."Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt", war bei der Lesung durch Christian Richthammer aus dem Buch Ezéchiel zu hören. In seiner Predigt stellte Korn die sieben Gaben des Heiligen Geistes, der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht vor, erläuterte sie und zeigte auf, was sie im Leben der Firmlinge bewirken soll.Vor der Firmung erneuerten die Firmlinge das Taufbekenntnis, das sie mit dem Lied "Fest soll mein Taufbund immer stehen" bekräftigten. Sie trugen die Fürbitten vor, und bei der Gabenbereitung sangen die Gläubigen "Nimm, o Gott, die Gaben".Bei der Firmung, bei der die Kinder mit ihren Paten vor den Altar traten, salbte Probst Maximilian Korn jedes Kind mit Chrisam und sprach die Segnungsworte, bevor er sie mit einem persönlichen Friedensgruß verabschiedete. Am Nachmittag trafen sich die Firmlinge mit Eltern und Paten in den Pfarreien zu Firmandachten, in der Pfarrei Ensdorf in der "Grünen Kapelle" im Klostergarten.