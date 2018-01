Vermischtes Floß

16.01.2018

Bläserrüstzeit auf Burg Wernfels - ein Erlebnis für nahezu 100 Teilnehmer des Bezirksposaunenchors des Dekanats Weiden. Im Abschlusskonzert in der Kirche St. Johannes Baptista bewiesen die Bläser, wie gut sie sind.

Der Altarraum in der Kirche präsentierte sich am Samstag als großer Konzertraum für 100 Bläser aus drei Leistungsgruppen. Die Gesamtleitung hatte Bezirkschorleiterin Ulrike Kummer. Das persönliche Engagement der Flosser im Bezirksposaunenchor, Obmann Richard Riedel, Chorleiter Wolfgang Lang, Andrea und Tanja Riedel, weiß man besonders zu schätzen, zumal deren Einsatz wesentlich zum Gelingen der Veranstaltungen beitrug.Die sorgfältige Vorbereitung, die Auswahl der musikalischen Vorträge und die damit verbundene Programmgestaltung des Konzerts mit den abwechselnden Dirigenten Ulrike Kummer, Andrea Riedel, Heinz Schmidt, Christiane Bayer, Werner Klüher, Wolfgang Lang, Anne Müller, Karin Müller-Bayer, Erika Piehler, Michael Raab sowie Markus Sparrer machte deutlich, dass die Leitung des Bezirksposaunenchors auf viele Schultern verteilt ist. Die Orgel spielte Michael Raab aus Plößberg, während Wolfgang Lang, Michael Raab und Judith Riedel die neu angeschaffte Pauke des Flosser Posaunenchors schlugen.Das Programm, immer wieder von neuen Moderatoren gekonnt und einfühlsam vorgestellt, setzte sich aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen zusammen, darunter Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und Jeremiah Clarke. Zu hören waren Filmtitel, Choralbearbeitungen, moderne Lobpreis-Lieder und zeitgenössische Bläserstücke, die Leiter der Chöre ausgesucht und vorbereitet hatten.Michael Raab brillierte zusätzlich mit zwei Stücken an der Orgel. Allein der anhaltende Beifall beim Auftritt der Instrumentalisten in der proppenvollen Kirche hinterließ einen gewaltigen Eindruck.Der Flosser Bezirksobmann Richard Riedel sprach von einer legendären Veranstaltung und freute sich über den gewaltigen Besuch. Der erste Konzertteil mit Kirchen- und Lobpreisliedern stand unter dem Motto "Kommt, lasst uns feiern und Gott die Ehre geben", der zweite Teil folgte unter dem Titel "Die Welt ist bunt und schön".Gewaltig war der Beginn des Konzerts mit dem Stück von Georg Friedrich Händel "Sing unserm Gott". Nach dem Segen und Gebet von Pfarrer Wilfried Römischer stimmten die Bläser in den Choral "Nun danket alle Gott" von Johann Sebastian Bach ein. Allen Musikern machten die Zuhörer durch großen Applaus ein Kompliment, für das die Bläser mit hochgehobenen Instrumenten dankten.