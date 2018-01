Vermischtes Freudenberg

Altenricht. Johann Richthammer aus Altenricht feierte 85. Geburtstag. Bürgermeister Alwin Märkl überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und bedankte sich für seinen großen Einsatz in den vergangenen Jahren.

Geboren und aufgewachsen in Altenricht, besuchte der Roasner Hans, so sein Hausname, die Volksschule in Paulsdorf. 1947 absolvierte er in Amberg eine Schlosserlehre. Bei der Firma Lotter & Ausberger in Amberg war Richthammer danach bis 1955 als Bauschlossergeselle tätig, ehe er bei der Firma Siemens im Entwicklungslabor eine Anstellung fand. 1990 ging er in den Ruhestand. Seine Gerda, eine geborene Birn, heiratete der Jubilar 1960. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Richthammer hatte nach seiner Pensionierung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und auch das Schicksal war ihm nicht immer hold. Bereits mit 55 Jahren wurde seine Frau Gerda aus dem Leben gerissen, und sein Sohn, dem er 1994 das Haus übergab, verstarb 2013 mit nur 44 Jahren.Johann Richthammer hat nach eigenen Aussagen schwer mit der Einschränkung durch seine defekten Knie zu kämpfen, das Treppensteigen bereitet ihm große Mühen, und auch das Herz ist schwach. Dennoch erledigt er Arbeiten im Haus und Garten. Und auch sein Hobby, das "Radio-Basteln" und die Elektronik, das er von Jugend an pflegt, bereitet ihm viel Freude. So hat er zwei ausgemusterte Siemens-Messpulten im Keller, mit denen er zum Beispiel Handbohrmaschinen repariert.Besonders zu erwähnen ist, dass Richthammer über 50 Jahre lang der Pfarrei Paulsdorf diente. Er widmete sich den Schaltuhren und reparierte sogar das Geläut der Glocken. Für die Vereine und die Kirche stand der Jubilar immer parat und kümmerte sich ehrenamtlich um die Bild- und Tonmedien. Mitglied ist er bei der Feuerwehr Hiltersdorf, dem Obst- und Gartenbauverein, dem Förderverein Volkssternwarte Amberg, dem Bayerischen Roten Kreuz und bei der "Arche 2000"-Welt-Tierhilfe.