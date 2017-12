Freizeit Fuchsmühl

10.12.2017

Budenzauber entlang des Dorfladens - im Blick die Wallfahrtskirche, die bei Einbruch der Dunkelheit in stimmungsvolles Licht getaucht wird. Und es duftet verführerisch.

Zur vorweihnachtlichen Stimmung trägt auch das Weihnachtskonzert bei, dargeboten vom Musikverein Wiesau. Bratwurst- und Glühweinduft strömt durch die Marktgassen. Das alles macht den kleinen Weihnachtsmarkt in Fuchsmühl aus. Freilich kamen heuer weniger Besucher als bei der Premiere im Vorjahr. Die immer größer werdende Konkurrenz durch ähnliche Veranstaltungen machte sich bemerkbar. Kalt war's halt auch, was an den Ohren und den Nasenspitzen schnell sichtbar wurde. Heißes und auch Honigschnäpschen zum Wärmen von innen waren daher gefragt.Ein gern besuchtes Plätzchen war das "Dorfladencafé", wo man sich gerne zu einer wärmenden Tasse Kaffee niederließ und nebenbei das eine oder andere Mitbringsel erwerben konnte. Bunt und heimelig wurde es am Abend, als die Budenlichter angingen. Der Nikolaus kam am späten Nachmittag und verteilte Geschenke an die gespannt wartenden Kinder. Bei einer Tombola gab es Weihnachtsbraten, aber auch vorweihnachtliche Überraschungen zu gewinnen. Eröffnet hatte den zweiten Fuchsmühler Weihnachtsmarkt Bürgermeister Wolfgang Braun. Zu Ende ging das vorweihnachtliche Treiben am frühen Abend.