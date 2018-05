Freizeit Hahnbach

14.05.2018

2

0 14.05.2018

"Full house" herrschte im Gasthof Ritter bei der dritten Linedance-Party. Die Leiterin der veranstaltenden Gruppe, Gisela Hartauer von den Ursulapoppenrichter Newmill Liners, zeigte sich jedenfalls vollauf zufrieden. Insgesamt 14 Gruppen aus der Oberpfalz waren angereist. Viel Wert legen die Hobby-Dancer zudem auf ein möglichst stilgerechtes Outfit.

Nach einem temperamentvollen Einzug und einem Showtanz der Newmill-Liners, begrüßte Hartauer jede Gruppe einzeln und überreichte den Vorsitzenden als Gastgeschenk jeweils einen handgefertigten amerikanischen Holzstern, auf dem die Stars und Stripes mit glühenden Eisen aufgebrannt waren. Auch der Vorsitzende der Sportfreunde Ursulapoppenricht, Georg Erras, hieß das tanzende Volk willkommen und freute sich, dass die Newmill-Liner seit diesem Jahr auch offiziell "eine eigene Sparte und damit eine große Bereicherung des Vereins sind".Überwiegend in Jeans und T-Shirt gekleidet, mit Cowboyhut und Westernstiefeln, die Daumen fest in den Hosentaschen oder Gürtelschlaufen verhakt, zogen die Linedancer zu ihnen bestens bekannten Countryliedern in synchronen Rhythmen ihre Bahnen, drehten, stampften und klatschten an den richtigen Stellen und bewiesen stärkstes Durchhaltevermögen.