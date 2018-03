Vermischtes Hahnbach

Zum Brautleutetag mit Gymnasiallehrerin Marianne Moosburger und Diakon Dieter Gerstacker haben sich an zwei Samstagen insgesamt 16 Paare im Pfarrsaal in Hahnbach getroffen. Dabei drehte sich alles um die anstehenden Hochzeiten. Die Brautleute befassten sich damit, welche Schwierigkeiten in der Partnerschaft auftreten könnten. Sie erfuhren aber auch, was grundlegende Elemente eines gelingenden gemeinsamen Lebens sind. "Haben Sie keine Angst vor Streit, aber legen sie kein Merkbuch an", riet Gerstacker. Nicht zu kurz kamen die spirituelle Seite der katholischen Trauung und die Bedeutung des Ehesakraments. Die Paare betrachteten den Trauspruch ebenso wie den Ablauf des Gottesdienstes bei einer Eheschließung. Gedanken zum Zusammenwachsen und ein Schlussgebet beendeten den Tag. Diakon Gerstacker spendete allen Paaren den Segen und verabschiedete sie mit den besten Wünschen. Bild: mma