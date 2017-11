Vermischtes Hahnbach

05.11.2017

05.11.2017

Sie sind seit insgesamt 485 Jahren aktiv bei der Feuerwehr. Dafür wurden 17 Brandschützer aus dem Gemeindebereich Hahnbach jetzt mit dem Ehrenzeichen in Gold und Silber für 40 beziehungsweise 25 Jahre Dienst geehrt. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten in Süß die Ehrenzeichen aus und dankten den Feuerwehrleuten für ihre Bereitschaft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr anderen Menschen im Ernstfall zu helfen. Das Ehrenzeichen in Gold erhielten Franz Bauer, Franz Freitag, Johann Lederer und Erwin Weiß (alle FFW Süß). Mit dem Ehrenzeichen in Silber wurden Manfred Bauer, Markus Bauer, Stefan Bauer, Harald Fenk, Thomas Fenk, Matthias Lindner, Georg Ritter (alle FFW Süß), Franz Bäumler (FFW Pickenricht) sowie Dominik Sachsenhauser, Stefan Weiß, Christian Wiesneth, Christian Winklmann und Florian Wismet (alle FFW Adlholz) geehrt. Bild: Christine Hollederer