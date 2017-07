Vermischtes Hahnbach

Für dieses zickige Bierfass konnte wirklich keiner was. Beim Anstich am Kommersabend zum 125-jährigen Jubiläum der Süßer Feuerwehr gab sich das unwillige Ungetüm extrem wehrhaft. Aufgehen musste es dann aber doch.

Der Löschzug ist das Mittel der Wahl, das Feuer kann uns meistens mal. Vorsitzender Tobias Wendl

Süß. Das Festkomitee der Feuerwehr und zahlreiche Helfer hatten alles generalstabsmäßig vorbereitet und viele Besucher strömten zu Festbeginn in die Süßer Maschinenhalle. Ein wirklich bunter Abend mit vielen Höhepunkten wartete auf sie. Vorsitzender Tobias Wendl gab gleich zu Beginn ein lustiges Gedicht zum Besten. Mit den Versen "Der Löschzug ist das Mittel der Wahl, das Feuer kann uns meistens mal", sowie "Das schaffen wir, wir sind trainiert, für alles, was zu Löschung führt" leitete er zum Lösch-Training für Bürgermeister und Schirmherrn Bernhard Lindner über - dem traditionellen Bieranstich. Nachdem Lindner und Brauereichef Anton Bruckmüller dem wehrhaften Fasse - sehr zur Freude der Gäste - dann doch den Zapfhahn einschlagen konnten, stand die Ehrung der zahlreichen und vor allem lang gedienten Mitglieder an.Gleich elf der anwesenden Geehrten gehören der Feuerwehr nun schon seit mindestens 50 Jahren an, Ehrenkommandant Johann Stiegler und Georg Lederer halten bereits seit 70 Jahren dem Verein die Treue. Auch für 40 und 30 Jahre Mitgliedschaft verlieh die Schirmherrschaft, unter ihnen auch Landrat und Ehrenschirmherr Richard Reisinger sowie Kreisbrandrat Fredi Weiß, zahlreiche Urkunden.Nach diesem offiziellen Teil warteten die Süßer mit einer kleinen Sensation auf. Vor etwa 15 Jahren gab es den letzten öffentlichen Auftritt der örtlichen Schuhplattler. Anlässlich des Jubiläums erhoben sich neue Schuhplatter-Phönixe aus der Asche: Sieben Akteure, darunter sechs aktive Feuerwehrler (unter anderem die Kommandanten Norbert Lindner und Benedikt Bauer) plattelten, kochten, hackten und sägten, dass der Bühnenboden bebte.Die Zuschauer waren gleich Feuer und Flamme. Entsprechend groß war der Applaus für ihre vielen Darbietungen. Viel Feuer und zahlreiche Löschübungen - das war ein ordentlicher Auftakt zum Jubiläums-Wochenende.