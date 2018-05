Vermischtes Hirschau

16.05.2018

Zwei Unfälle passierten innerhalb weniger Minuten am Dienstagnachmittag auf der Rodelbahn am Monte Kaolino in Hirschau. Vier Mädchen verletzen sich.

Eine Gruppe französischer Jugendlicher im Alter von 15-16 Jahren, die wegen eines Schüleraustauschs in Deutschland sind, besuchte das Freizeitgelände. Mehrere Jugendliche fuhren mit der Rodelbahn. Obwohl die Benutzung der sogenannten Coaster in mehreren Sprachen und durch Bilder verständlich beschrieben wird, zogen jeweils zwei 15-jährige Mädchen nicht fest genug am Bremshebel, teilt die Polizei mit. Sie fuhren auf ihre Vorderleute im Einfahrtsbereich fast ungebremst auf.Ein technischer Defekt konnte nach Sichtung der Videoaufnahmen definitiv ausgeschlossen werden, zumal die Anlage erst Ende April diesen Jahres von einer technischen Prüfstelle ohne Beanstandungen geprüft und abgenommen wurde. Vier Mädchen verletzten sich bei den beiden Unfällen und mussten zur Behandlung ins Klinikum Amberg gebracht werden. Die Verletzungen waren ähnlich wie bei einem Auffahrunfall im Straßenverkehr. Sie reichten von einer Gehirnerschütterung bis hin zu einem abgebrochenen Zahn. "Solche Unfälle kamen in den letzten Jahren gelegentlich vor. Da handelt es sich um ein Anwenderproblem", teilt die Polizei Amberg mit. Durch die Ampelanlage beim Start, die erst auf grün schaltet, sobald der vorherige Fahrer einen bestimmten Punkt auf der Anlage überquert hat, sollen solche Unfälle verhindert werden, erklärt die Polizei weiter.Wie auch bei einem Verkehrsunfall, wird gegen die Mädchen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Heimreise in wenigen Tagen werden aber alle Beteiligten, sowohl die Verletzten, als auch die Unfallfahrer antreten.