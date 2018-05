Vermischtes Hohenburg

20.05.2018

Die Polizei hat am Wochenende einen US-Soldaten kontrolliert, der betrunken mit dem Auto unterwegs war. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Der US-Soldat fiel laut Polizeibericht am Samstag gegen 16.30 Uhr einem aufmerksamen Zeugen in Hohenburg am Marktplatz, auf, wie er schwankend zu seinem Fahrzeug ging und wegfuhr. Beamte trafen den Mann zuhause an, er habe dabei deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden, jedoch sämtliche Tests verweigert. Da sich der Soldat laut Bericht gegen sämtliche Maßnahmen wehrte, mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden.Nach doppelter Blutentnahme wurde der 35-Jährige der Militärpolizei übergeben, ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.