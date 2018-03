Vermischtes Kirchendemenreuth

26.03.2018

0 26.03.2018

Martin Kandler bleibt als Vorsitzender an der Spitze des TSV Kirchendemenreuth. In der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Riebel in Döltsch bestätigen die Mitglieder die komplette Führungsmannschaft.

Neuwahlen Martin Kandler bleibt als Vorsitzender an der Spitze des TSV Kirchendemenreuth. Stellvertreter ist Alexander Hofmann. Um die Finanzen kümmert sich Manuel Reich. Marga Lukas fungiert als Schriftführerin. Lisa Mois, Peter Lang, Philipp Reich, Andreas Hösl, Mathias Frank und Andreas Busl komplettieren die Führungsriege als Beisitzer.



Lena Lukas wurde als Jugendleiterin bestätigt und engagiert sich zusätzlich als Ehrenamtsbeauftragte. Die Kasse prüfen wieder Stefan Seitz und Rupert Seitz. (rs)

Altenparkstein. Als Höhepunkte im abgelaufenen Jahr nannte der Vorsitzende das Sommerfest mit gemeinsamen Festgottesdienst zum 40. Gründungsjubiläum und den sehr gut besuchten Ehrenabend im Herbst. Dabei wurden 54 Personen für 40-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.Eine Faschings- und eine Plattenparty im Jugendheim rundeten das gesellige Geschehen, zu dem auch Weihnachtsfeiern der Sparten gehörten, ab. Er dankte allen, die sich für die Erneuerung des Ballfangzaunes und andere Baumaßnahmen verdient machten. Derzeit werden Werbebanden angebracht.Hildegard Pamler sprach über ihre 19-jährige abwechslungsreiche Tätigkeit als Leiterin des Damenturnens. "Es hat mir immer viel Spaß gemacht." Leider müsse sie nun kürzer treten und die Leitung abgeben. Mit einem Blumenstock und einem kleinen Präsent dankte Kandler für das langjährige Engagement."Aktiv unterwegs ist die Nordic Walking Gruppe und gut besucht das Step Aerobic", berichtete Karin Selch. Besonders freut sich der Sportverein über die Wiederbelebung des Kinderturnens. Die Leiterinnen Johanna Lukas und Sonja Höcherl betreuen mit viel Idealismus den Nachwuchs. Regelmäßig trifft sich eine bunt gemischte Gruppe zum Volleyball in der gut genutzten Turnhalle.Mit wechselndem Erfolg sind die Nachwuchsfussballer unterwegs. Jugendleiterin Lena Lukas sprach von einer D- und einer E-Jugend, die in der Herbstrunde und bei Hallenturnieren aktiv waren. Für die neue Saison werde man eine E-Jugend stellen. Bei den D-Kickern strebt man eine Spielgemeinschaft an.Die erste Mannschaft, das Aushängeschild der Gemeinde, thematisierte Vorsitzender und Coach Martin Kandler. "Wir haben uns mittlerweile im weiteren Umkreis als kleiner Verein einen guten Namen gemacht und viele Sympathien erworben." In der vergangenen Saison verpasste der TSV die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga nur knapp. "Das Entscheidungsspiel in Reuth gegen den ASV Haidenaab vor großer Kulisse haben wir sehr unglücklich verloren, es war aber für alle ein besonderes Highlight." Derzeit findet man sich im Mittelfeld der Kreisklasse West und hofft auf eine starke Rückrunde.Bürgermeister Gerhard Kellner dankte den Verantwortlichen für ihr großes Engagement und hob besonders die gute Jugendarbeit hervor. Es sei zunehmend wichtig, dass den Kindern Möglichkeit geboten werde, sich sportlich zu betätigen und Bewegung zu erfahren.