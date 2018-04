Freizeit Königstein

13.04.2018

13.04.2018

Der Kartenvorverkauf für die Jahreskarten 2018 des Naturbads Königstein hat im Rathaus begonnen. Er erstreckt sich bis zum Tag der Öffnung des Naturbades, voraussichtlich am Samstag, 12. Mai. Wie in den vergangenen Jahren sind auch heuer wieder alle Saisonkarten des Freibads Hirschbach und des Naturbads Königstein als Kombikarte in beiden Freibädern gültig.

Mit Beginn der Badesaison 2018 wird im Naturbad ein Kassenautomat installiert, der den Zugang kostengünstiger machen soll. So ist es der Marktgemeinde nach einer Pressemitteilung möglich, die Preise für die Jahreskarten stabil zu halten. Sie betragen für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 50 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 30 Euro und für Familien mit Kindern bis 15 Jahren 80 Euro.Während des Vorverkaufs bietet die Marktgemeinde Rabatte an. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren bezahlen dann nur 45 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 27 Euro und Familien mit Kindern bis 15 Jahren 75 Euro. Im Rathaus erhalten die Käufer personifizierte Quittungen, die nach der Installation des Kassenautomaten gegen maschinenlesbare Tickets eingetauscht werden.Angepasst worden sind die Eintrittspreise für Tageskarten und Zehnerkarten. Tageskarten kosten für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren vier Euro; für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre 2,50 Euro und für Familien 8,50 Euro. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren bekommen Zehnerkarten für 30 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre für 20 Euro.Abendtarife gelten im Naturbad Königstein nur von Montag bis Freitag ab 17 Uhr, nicht aber an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zwei Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 1,50 Euro.Eine Gruppenermäßigung ist ab zehn Personen möglich. Der Einzelpreis orientiert sich dabei an der Zehnerkarte. Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Eintrittspreis. Für Begleitpersonen (Merkzeichen "B" im Schwerbehindertenausweis) ist der Eintritt frei.