Kultur Konnersreuth

09.01.2018

Zu einem festlichen Kirchenkonzert lud am Dreikönigstag die Konnersreuther Blaskapelle unter Leitung von Armin Scharnagl in die Pfarrkirche St. Laurentius ein.

Mit einer festlichen Fanfare wurde das Konzert in der voll besetzten Pfarrkirche eröffnet, ehe Musikvereins-Vorsitzender Detlev Ernst die Zuhörer willkommen hieß. Verbindende Texte zwischen den Musikbeiträgen sprach Margot Sölch. Beim "Concerto" für zwei Trompeten gab es eine Premiere: Erstmals dirigierte der junge Stefan Sölch das Orchester - mit Armin Scharnagl und Christian Zintl als Trompetensolisten. Die Blaskapelle präsentierte sich im weiteren Kirchenkonzert auf hohem Niveau und meisterte als Orchester Hürden bravourös. Ob "Love came down at Christmas", "Ich steh an deiner Krippen hier" oder "Die Macht der Liebe" und "Drei Nüsse für Aschenbrödel" - der Sound der Blaskapelle überzeugte. Langanhaltender Applaus war die Belohnung für das blasmusikalische "Schmankerl".