Schnaittenbach. Die Treffen der vergangenen Jahre waren erfolgreich, da stand einer nicht minder erfolgreichen Neuauflage nichts mehr im Weg. Zum Mopstreffen an Pfingsten, zu dem Mops Oberpfalz auf dem Gelände des Gebrauchshundeverein Schnaittenbach eingeladen hatte, reisten Teilnehmer aus Köln, Berlin, Stuttgart oder Tirol an. Die drei Vorsitzenden des Vereins, Daniela Roith, Michaela Seidl und Susanne Schallmo, freuten sich, dass auch Leute kamen, die selbst keinen Hund haben, aber einfach dabei sein wollten.

An neun Ständen konnten die Hundebesitzer so einiges für ihre Vierbeiner kaufen: Kau-Artikel, Halsbänder und Geschirre, aber auch Körbchen. Eine Neuerung gab es bei der fünften Auflage: Statt eines Mopsrennens wurde eine Schnitzeljagd organisiert. Die Zweibeiner mussten in einem Parcours lustige Wissens- und Schätzfragen beantworten und dann mit ihren Vierbeinern eine Agilitystrecke, die sich über das ganze Gelände erstreckte, absolvieren. So manches Team kam dabei kräftig ins Schwitzen.Die 3116,22 Euro, die am Ende des Tages in der Kasse waren, kommen dem Verein Mops Oberpfalz zu Gute. "Früher haben wir an Tierheime gespendet. Seit letztem Jahr gibt es den Verein, mit dem wir zum Beispiel Tierarztkosten bezuschussen und Möpse in Not versorgen", erklärte Daniela Roith.