Wann und wo treffen sich Menschen - vom Chef bis zum Azubi - aus Ämtern, Unternehmen oder Handwerksbetrieben, um gemeinsam zu sporteln und zu netzwerken? Seit 2009 alljährlich an einem Mittwochabend Mitte Juli.

Amberg-Sulzbach. Der Amberg-Sulzbacher Firmenlauf der Volks- und Raiffeisenbanken geht heuer am Mittwoch, 11. Juli, in die zehnte Runde - im wahrsten Sinn des Wortes. Die Firmenläufe Oberpfalz sind eine echte Erfolgsgeschichte. Nicht nur, weil sie seit zehn Jahren unter dem Motto "Gesunde Firmen laufen länger" die Unternehmen der Region in Bewegung versetzen, sondern auch, weil sie den Trend der Firmengesundheit seit 2009 verfolgen und die soziale Komponente nicht zu kurz kommen lassen.Fast 900 Teams standen in den vergangenen Jahren insgesamt am Start. "Wir freuen uns jedes Jahr über die große Diversität unserer teilnehmenden Firmen. Vom Kindergarten, über die Anwaltskanzlei bis zum international agierenden Unternehmen findet sich alles in den Starterlisten", sagt Sven Hindl, Organisator der Oberpfälzer Firmenläufe. "Besonders aber freuen wir uns über unsere zahlreichen Stammmannschaften."Die Volks- und Raiffeisenbanken, Neumarkter Lammsbräu und die Grammer AG sind nicht nur jedes Jahr mit Mannschaften dabei, sondern auch treue Partner. Weiterhin sind die Kaufland-Mitarbeiter aus Amberg und Sulzbach-Rosenberg, Frischmann Druck und Medien, die Stadtwerke Amberg sowie die Volks- und Raiffeisenbanken Amberg und die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg Spitzenreiter mit Starts bei allen Auflagen. Viele weitere kommen alljährlich wieder, um das ganz besondere Konzept der Veranstaltung zu erleben und dabei zu profitieren."Das Thema Firmengesundheit ist schließlich aktueller denn je. Ebenso wollen wir mit unserem Event Firmen der Region die Möglichkeit geben, ihre Netzwerke zu erneuern oder gar zu erweitern. Ganz persönlich, im Gespräch in lockerer Atmosphäre nach dem Lauf", erklärt Hindl.In den vergangenen acht Jahren war der Kreisverband Amberg-Sulzbach der Volks- und Raiffeisenbanken Hauptsponsor und Namensgeber des Laufs. Da der Vertrag auslief, wurde eine neue Vereinbarung abgeschlossen. Zudem hat die Veranstaltung einen neuen Medienpartner: Oberpfalz-Medien. Chefredakteur Norbert Gottlöber lobte den Lauf im Vorfeld als "absolut positiv besetztes Ereignis". Waren es bei der Premiere im Jahr 2009 etwa 450 Teilnehmer, so ist man zuversichtlich, die 2000er Marke heuer zu knacken. Wobei es aber nicht um den und die allgemein Schnellsten geht. "Da gibt es keine Einzelwertung für die schnellste Frau und den schnellsten Mann", betont Hindl. Es stehe nicht der Wettkampf-Charakter im Vordergrund.Dass stets etwa 35 Prozent der Teilnehmer Walker sind, wertet Hindl als Beleg, "dass die nicht zum Laufen kommen, sondern zum Mitmachen". Das Zusammensitzen hinterher sei fast genauso wichtig wie das Geschehen auf der Strecke. Hintergrund

Amberg-Sulzbach. Auch beim Firmenlauf gibt es Kategorien auf dem Treppchen. Diese sind:

Die Fittesten: Welches Unternehmen bringt die meisten Teilnehmer an den Start und ins Ziel?Die Kreativsten: Welches ist das kreativste und originellste Team?Der schnellste Chef: Wer ist die schnellste Führungskraft?Der schnellste Azubi: Welche Nachwuchskraft kommt als erstes ins Ziel?Das größte Rentner-Team: Wer hat die meisten Ehemaligen in der Mannschaft?"Die Handwerkermeisterschaft: Welcher Handwerksbetrieb bringt die meisten Teilnehmer an den Start?Die sozialste Firma: Welches Unternehmen sammelt die meisten Spendengelder oder startet die meisten Spendenprojekte?In letzterer Wertung werden auch nach dem Lauf wieder Spenden gesammelt. Diesmal kommt das Sonderpädagogische Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg in den Genuss des Geldes. Man sammelt, um den Kindern der Einrichtung Obst und Frühstück für ein Jahr zu finanzieren, "weil es leider nicht selbstverständlich ist, dass die Kinder zu Hause ein gesundes Frühstück bekommen", sagt Firmenlauf-Organisator Sven Hindl.Dass das Konzept aufgeht, soll die Jubiläumsausgabe des Volks- und Raiffeisenbanken Firmenlauf Amberg-Sulzbach am 11. Juli ab 18.30 Uhr beweisen. Der größte Betriebsausflug der Region geht traditionell über fünf Kilometer und lädt im Anschluss zur "After Work Run" inklusive leckerem Essen. Gestartet wird heuer bei der Firma Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg. Alle Team können sich wieder vor einer großen Fotowand fotografieren lassen.___Anmeldungen im Internet: